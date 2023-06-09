Джокович о выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Это еще не конец»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что вышел в 34-й финал на турнире «Большого шлема».

В финале «Ролан Гаррос» он сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом. Серб поборется за рекордный 23-й «Шлем» в карьере.

«Это еще не конец. Впереди еще один матч. Я могу осуществить мечту. Провести еще один финал на «Ролан Гаррос» – это сбывшаяся мечта, и я надеюсь, что в воскресенье сыграю на своем самом высоком уровне и возьму титул», – сказал Джокович на французском в интервью на корте.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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12 комментариев

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Сергей48
Надеюсь так и будет!
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JuVero
В воскресенье должен ставить точку в вопросе о величайшейм теннисиста!
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Верховенский1990
Пусть у Серба все сложится, уже можно помечтать и о сезонном шлеме, как 2 года назад.
+7
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ZIZI
И всё-таки у Джока это была тактика. Накрутить темп до соплей и посмотреть. И она сработала. Физически Карлос не потянул.
+2
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Aibek Mak
Хочу провести аналогию с лигой чемпионов! Сетка Новака это сетка Сити с Баварией и Реалом а другая сетка это Интер кто бы не вышел в финал. С одной стороны есть явный фаворит но не все так однозначно! В любом случае Новак и Сити болеем за вас . Это удивительно еще и тем что один идет на исторический требл а другой на исторический рекордный ТБШ
+1
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Бекзат Саматович
Император идет за календарным. Самый трудный РГ а Уимблдон это его стихия ну и юс опен можно затащить
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Павел павел
не в обиду фанам Ноле вспомнился анекдот про Штирлица- Штирлиц сунул руку в карман и произнес-это конец.а где же пистолет?????
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Stivi M.D.
Ответ JuVero
В воскресенье должен ставить точку в вопросе о величайшейм теннисиста!
Чтобы поставить точку, отрыв должен быть хотя бы в 3 шлема. 1-2 шлема туда сюда роли не играют
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SKA Rostov1992
Ответ Stivi M.D.
Чтобы поставить точку, отрыв должен быть хотя бы в 3 шлема. 1-2 шлема туда сюда роли не играют
Да кроме шлемов он по всем основным показателям впереди Рафы и Роджера. И по личным встречам тоже.
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Юрий Шептухин
Ответ ZIZI
И всё-таки у Джока это была тактика. Накрутить темп до соплей и посмотреть. И она сработала. Физически Карлос не потянул.
Не потянул тот который должен был задавить физикой и мощью, однако.
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ZIZI
Ответ Юрий Шептухин
Не потянул тот который должен был задавить физикой и мощью, однако.
А что удивительного, Джок - стайер!)
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