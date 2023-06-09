Джокович о выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Это еще не конец»

Новак Джокович прокомментировал то, что вышел в 34-й финал на турнире «Большого шлема».

В финале «Ролан Гаррос» он сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом. Серб поборется за рекордный 23-й «Шлем» в карьере.

«Это еще не конец. Впереди еще один матч. Я могу осуществить мечту. Провести еще один финал на «Ролан Гаррос» – это сбывшаяся мечта, и я надеюсь, что в воскресенье сыграю на своем самом высоком уровне и возьму титул», – сказал Джокович на французском в интервью на корте.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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