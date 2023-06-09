Андрей Чесноков: «Журналисты практически на каждой пресс-конференции задают нашим игрокам вопросы про политику. Это уже перебор»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Андрей Чесноков Арина Соболенко Теннис

Андрей Чесноков раскритиковал журналистов, задающих политические вопросы игрокам из России и Беларуси.

«Не могу сказать, насколько это мешает теннисистам из России и Беларуси. Мне кажется, это неправильно, это уже перебор, журналисты практически на каждой пресс-конференции задают вопросы про политику.

Если взять ту же Соболенко, она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются», – сказал Чесноков.

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6 комментариев

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sergey2022
Это элемент давления(
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Ewpator
Для журналистов главное вызвать резонанс, написать статью, которая соберёт много просмотров. Этика, мысли о том, как себя чувствуют спортсмены из-за их вопросов - это уже второстепенно, увы.
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Ser Vol
Потому что спорт это неотъемлемая часть политики всегда была есть и будет, чтобы кто не говорил.
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Alexander2022
Ответ sergey2022
Это элемент давления(
Нет никакого давления. Спрашивали так одну Соболенко, так как человек или говорил и не делал, или просто спрыгивал, а не высказался однозначно. Павлюченкова далеко зашла, Хачанов далеко зашел. Никто на них не давил
+6
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Alexander2022
"Она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются" - то есть в думе сидят те, кто уделил много времени изучению и глубоко разбираются, а не сразу после карьеры пошел в депутаты?)
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Мелихова Галина
Не надо быть политиком, чтоб назвать чёрное чёрным
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