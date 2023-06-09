Андрей Чесноков: «Журналисты практически на каждой пресс-конференции задают нашим игрокам вопросы про политику. Это уже перебор»

Андрей Чесноков раскритиковал журналистов, задающих политические вопросы игрокам из России и Беларуси.

«Не могу сказать, насколько это мешает теннисистам из России и Беларуси. Мне кажется, это неправильно, это уже перебор, журналисты практически на каждой пресс-конференции задают вопросы про политику.

Если взять ту же Соболенко, она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются», – сказал Чесноков.

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