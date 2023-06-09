Соболенко – на вопрос о заявлении про Лукашенко: «Не хочу говорить о политике. Дайте мне отдохнуть»
Арина Соболенко отказалась говорить на политические темы на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».
– Прежде всего, поздравляю вас с окончанием турнира. Хотел бы задать вам сложный вопрос: если я правильно понял, на днях вы сказали, что на данный момент не поддерживаете президента своей страны. Вы чувствуете себя хорошо? Вы чувствуете себя в безопасности после такого заявления? Вы в порядке?
– Я не хочу сегодня говорить о политике. Я уже сделала все заявления, они у вас есть. Не хочу говорить о политике, давайте поговорим о теннисе. Пожалуйста, дайте мне отдохнуть (улыбается).
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