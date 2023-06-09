Соболенко – на вопрос о заявлении про Лукашенко: «Не хочу говорить о политике. Дайте мне отдохнуть»

Теги Ролан Гаррос WTA Александр Лукашенко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко отказалась говорить на политические темы на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

– Прежде всего, поздравляю вас с окончанием турнира. Хотел бы задать вам сложный вопрос: если я правильно понял, на днях вы сказали, что на данный момент не поддерживаете президента своей страны. Вы чувствуете себя хорошо? Вы чувствуете себя в безопасности после такого заявления? Вы в порядке?

– Я не хочу сегодня говорить о политике. Я уже сделала все заявления, они у вас есть. Не хочу говорить о политике, давайте поговорим о теннисе. Пожалуйста, дайте мне отдохнуть (улыбается).

Соболенко упустила финал «Ролан Гаррос» – с матчбола. Ее выбила Мухова – которая поражает разнообразием и играет на гитаре

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6 комментариев

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Antonbezb
А почему только к ней докапываются?
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Заявление было в правильном направлении!
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Ярик01
Ответ Antonbezb
А почему только к ней докапываются?
А кто еще из действующих теннисистов близок к телу вождей с искренней поддержкой в недавнем прошлом.
Может Азаренко, но та отстранилась после "выборов" 2020 года и даже выступила против насилия.
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