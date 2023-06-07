Ролан Гаррос: Ига Швентек — Каролина Мухова прямая трансляция матча 10.06.2023

Теги Ролан Гаррос Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек в финале Открытого чемпионата Франции встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится 10 июня, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

Соперницы сойдутся в поединке на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Иге Швентек на этом турнире нет равных. Долгое время она вообще не испытывала никаких проблем в продвижении по сетке, выписывая каждой из своих соперниц по «баранке». В четвертьфинале многие надеялись, что Коко Гауфф окажет сопротивление польке, но у американки не сложилось. Зато в полуфинале бразильянка Беатрис Хаддад Майя заставила приложить Швентек максимум усилий. Второй сет стал одним из лучших на турнире. Иге пришлось играть первый тай-брейк на кортах Парижа, и она справилась. Теперь она может стать трехкратной чемпионкой Ролан Гаррос и догнать по числу титулов Серену Уильямс и Аранту Санчес-Викарио.

Каролина Мухова постарается помешать триумфу польской теннисистки. Чешка очень хорошо проявила себя на этом турнире, причем практически во всех матчах показывала уверенную игру. Был один провал, когда во втором круге в игре против Нади Подорошки из Аргентины она уступила во второй партии со счетом 0 : 6. Но чем дальше заходила Мухова по сетке, тем более четко она действовала на корте, и заслуженно будет играть в финале. Полуфинал с Ариной Соболенко точно войдет в историю, поскольку Каролина, проигрывая в третьем сете 2 : 5, смогла выиграть со счетом 7 : 5. В случае победы над Швентек чешка сможет войти в первую десятку мирового рейтинга.

Соперницы играли между собой только один раз четыре года назад на турнире в в Праге, который проходил на грунте. В трех сетах выиграла Каролина Мухова. Теперь большинство специалистов и букмекеров уверены в том, что Швентек возьмет реванш. Winline предлагает на победу польки коэффициент 1,13, успех Муховой оценивается коэффициентом 6,60.

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