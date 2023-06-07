Первая ракетка мира Ига Швентек в финале Roland Garros 2023 будет встречаться с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Матч состоится 10 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

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В полуфинале мы, наконец, увидели Игу Швентек в сложной ситуации. Нужно поблагодарить брахзильянку Беатрис Хаддад Майю, которая заставила польку играть в полную силу. Хотя после первого сета все могло пойти как обычно. Такое уже не раз было на нынешнем чемпионате, когда первую партию Ига выигрывала, делая один или два брейка, а вторую брала под ноль. Болельщики знают, что Хаддад Майя физически выносливая спортсменка. Во втором сете она даже сделала брейк, правда, Швентек его потом отыграла. Так теннисистки и подошли к первому для Иги тай-брейку на турнире и третьему для Беатрис. При счете 3 : 3 на табло высветилось время матча — два часа. Вспомнились слова бразильянки о том, что это время считает своим и начинает играть еще лучше. Так и было, вот только на той стороне корта была первая ракетка мира, двукратная победительница Ролан Гаррос, и она не дала свершится сенсации. Тай-брейк продолжился дольше, чем обычно, выиграла Швентек со счетом 9 : 7. Все справедливо, в отсутствии на этой стадии других лидеров женского мирового тенниса Ига просто забрала свое.

Ранее в финал совершенно неожиданно вышла чешская теннисистка Каролина Мухова. Точнее скажем так, кто видел ее игру на турнире, наверное, мало удивлен тому, что она добралась до решающего матча. Она играла совершенно хладнокровно, не делая никаких резких движений, показывала отличный теннис на протяжении всего турнира. Уже первый матч Муховой закончился сенсацией, когда она в двух сетах прошла шестую ракетку мира Марию Саккари из Греции, это придало чешке уверенности. С аргентинкой Надей Подорошкой Мухова разобралась в трех сетах, а дальше ей всегда для победы хватало двух партий. Однако в полуфинале ей противостояла вторая ракетка мира Арина Соболенко, ее все видели следующей соперницей Швентек. Белоруска удивила всех с огромным знаком минус. Давно известно, если бы Арина научилась справляться с эмоциями и не совершала огромное количество невынужденных ошибок, их в этом полуфинале у нее набралось свыше пятидесяти, то давно была бы первая ракетой мира. Она уже практически была в финале, выигрывала третий сет 5 : 2, подавала на матч, но Мухова отыгралась, а затем взяла пять геймов подряд, совершив эпический камбэк, и заканчивая матч практически без сил.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 36/6

победы/поражения Швентек на грунте — 18/2

рейтинг WTA Муховой — 43

победы/поражения Муховой в 2023 году — 25/7

победы/поражения Муховой на грунте — 10/2

Факты и статистика перед матчем Швентек — Мухова

Победная серия Иги Швентек на Roland Garros составляет тринадцать матчей. В свою очередь, Каролина Мухова с учетом шести сыгранных матчей на текущем турнире выиграла на грунте девять из десяти последних поединков.

Статистика личных встреч Швентек — Мухова

Соперницы встречались только один раз в 2019 году. Случилось это на грунтовом турнире в Чехии J&T Banka Prague Open. Каролина Мухова смогла обыграть Игу Швентек в трех сетах.

Прогноз на матч Швентек — Мухова

В третьем сете матча с Ариной Соболенко стали резко покидать силы, ноги начало сводить судорогой, и заканчивала поединок она на морально-волевых. Швентек тоже впервые сыграла матч, который продолжался более двух часов, но выглядела она гораздо свежее. Даже если Мухова сыграет в тот теннис, который показывала с Соболенко, для победы этого может не хватить. Арина фактически сама отдала победу. Букмекеры уверены, что в финале серьезных трудностей у первой ракетки мира не будет. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,13, победа Муховой оценивается коэффициентом 6,60.

Наш прогноз: глядя на игру Каролины Муховой на этом турнире, создается впечатление, что она в чем-то напоминает Швентек, своеобразная копия. Она не суетится, ошибками пользуется тут же, а свои сводит к минимуму. Другое дело, что на корте Ига все делает лучше. Хаддад Майя смогла бороться на равных только один сет, а это очень мало. Вряд ли матч затянется на три сета, поэтому ставим на тотал меньше 19,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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