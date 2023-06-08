На юниорском «Ролан Гаррос» будет полуфинал между россиянками

Теги Ролан Гаррос WTA Теннис

На «Ролан Гаррос» среди девушек будет российский полуфинал.

Сегодня чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева победила Маю Кроссли (6:3, 6:3), а Алиса Октябрева – Клерви Нгуну (7:5, 6:1). Они разыграют между собой место в финале.

В каждом из оставшихся четвертьфиналов тоже сыграют россиянки. Анастасия Гурева борется с Ребеккой Мунк Мортенсен, Алевтина Ибрагимова встретится с Луччаной Перес Аларкон.

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16 комментариев

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Доржи Бордоев
Ничего себе, может вообще все 4 полуфиналистки наши будут!
Вполне себе задел, на уровень 2000-х,когда половина топ 10 наши были.
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Ксюша Ефимова
Ответ xqystfsf7s
Кто-нибудь в курсе, почему у Андреевой есть взлет после юниорского AO, а у Корнеевой нет?
Потому что все игроки разные и взлеты у всех в разное время. Потому что Корнеева еще младше Анлреевой.
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Янтарь
Ответ xqystfsf7s
Кто-нибудь в курсе, почему у Андреевой есть взлет после юниорского AO, а у Корнеевой нет?
А должен быть обязательно?
Алина очень неплохо по своим годам и во взрослом туре смотрится. Пускай прогрессирует в своем темпе)
Отвечая на ваш вопрос - ещё на АО было видно, что теннис у Мирры намного более зрелый и эффективный. Алина - боец, выиграла на характере и превосходной физической готовности.
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Welshman09
Ответ xqystfsf7s
Кто-нибудь в курсе, почему у Андреевой есть взлет после юниорского AO, а у Корнеевой нет?
У всех свой путь, начнём с того, что Алина банально даже ещё на почти 2 месяца моложе, чем Мирра:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреева,_Мирра_Александровна
https://en.wikipedia.org/wiki/Alina_Korneeva

Может быть в случае Корнеевой её родители, тренер да и сама Алина не считают нужным форсировать полный переход во взрослый WTA-тур именно в сезоне 2023 года?
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Кирилл Павлюченко
"Здравствуй, племя молодое, незнакомое!"
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Vfvi
Октябрёвой-то 14, вау
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Vale1
Ну наконец-то сподобились про юниоров написать хоть что-то...
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Welshman09
За Алину Корнееву!🙏🏻 Пусть юниорский Календарный Большой Шлем возьмёт!🏆🇦🇺 +🏆🇫🇷 +🏆🇺🇰 + 🏆🇺🇸
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Михаил Пригода
Ответ xqystfsf7s
Кто-нибудь в курсе, почему у Андреевой есть взлет после юниорского AO, а у Корнеевой нет?
Возможно потому что Мирра старше и её тренеры уже подходили к переходу во взрослые, но никто не ожидал, что это произойдёт так скоро
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Михаил Пригода
Ответ Доржи Бордоев
Ничего себе, может вообще все 4 полуфиналистки наши будут! Вполне себе задел, на уровень 2000-х,когда половина топ 10 наши были.
Задел то задел, но не факт, что у Ибрагимовой и Гурьевой будут хорошие результаты, возможно будут неплохими середняками, но скорее их предел будет топ-100
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Наглая Кайса
Ответ Доржи Бордоев
Ничего себе, может вообще все 4 полуфиналистки наши будут! Вполне себе задел, на уровень 2000-х,когда половина топ 10 наши были.
Да, Гурьева уже откусила сет у Мунк 😱
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Андрей Усков
Ответ Михаил Пригода
Задел то задел, но не факт, что у Ибрагимовой и Гурьевой будут хорошие результаты, возможно будут неплохими середняками, но скорее их предел будет топ-100
это ты с потолка вывод сделал или какие основания так рассуждать?
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ivanzhu90
Ответ Андрей Усков
это ты с потолка вывод сделал или какие основания так рассуждать?
Видимо имеет ввиду что Гурьевой и Ибрагимовой уже 18 лет. А Корнеевой 15, Октябревой 14.

Но это женский теннис, они запросто могут сделать рывок, поэтому ничего нельзя так сказать что раз они в 18 играют на уровне других девочек 16летних, значит в дальнейшем 16летние их обгонят.
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ivanzhu90
Ответ Vfvi
Октябрёвой-то 14, вау
Угу, всего 14, как бы ей в дальнейшем не пришлось столкнуться с такой же проблемой что у Халеп была.
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