На юниорском «Ролан Гаррос» будет полуфинал между россиянками

На «Ролан Гаррос» среди девушек будет российский полуфинал.

Сегодня чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева победила Маю Кроссли (6:3, 6:3), а Алиса Октябрева – Клерви Нгуну (7:5, 6:1). Они разыграют между собой место в финале.

В каждом из оставшихся четвертьфиналов тоже сыграют россиянки. Анастасия Гурева борется с Ребеккой Мунк Мортенсен, Алевтина Ибрагимова встретится с Луччаной Перес Аларкон.

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