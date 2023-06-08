На юниорском «Ролан Гаррос» будет полуфинал между россиянками
На «Ролан Гаррос» среди девушек будет российский полуфинал.
Сегодня чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева победила Маю Кроссли (6:3, 6:3), а Алиса Октябрева – Клерви Нгуну (7:5, 6:1). Они разыграют между собой место в финале.
В каждом из оставшихся четвертьфиналов тоже сыграют россиянки. Анастасия Гурева борется с Ребеккой Мунк Мортенсен, Алевтина Ибрагимова встретится с Луччаной Перес Аларкон.
Вполне себе задел, на уровень 2000-х,когда половина топ 10 наши были.
Алина очень неплохо по своим годам и во взрослом туре смотрится. Пускай прогрессирует в своем темпе)
Отвечая на ваш вопрос - ещё на АО было видно, что теннис у Мирры намного более зрелый и эффективный. Алина - боец, выиграла на характере и превосходной физической готовности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреева,_Мирра_Александровна
https://en.wikipedia.org/wiki/Alina_Korneeva
Может быть в случае Корнеевой её родители, тренер да и сама Алина не считают нужным форсировать полный переход во взрослый WTA-тур именно в сезоне 2023 года?
Но это женский теннис, они запросто могут сделать рывок, поэтому ничего нельзя так сказать что раз они в 18 играют на уровне других девочек 16летних, значит в дальнейшем 16летние их обгонят.