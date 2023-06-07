Зверев о том, что ему запретили вводить инсулин на корте: «Теперь я могу делать все что захочу»
Александр Зверев прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» ему запретили вводить инсулин на корте.
В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.
– Какая сейчас ситуация? Вы знаете, что вы можете и не можете делать на корте и за его пределами?
– Теперь я могу делать все что захочу.
– И на корте, и вне?
– Да, такое решение приняли. Для этой недели. А по «Уимблдону» потом будут решать еще раз.
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