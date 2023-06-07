Зверев о том, что ему запретили вводить инсулин на корте: «Теперь я могу делать все что захочу»

прокомментировал то, что на « » ему запретили вводить инсулин на корте.

В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.

– Какая сейчас ситуация? Вы знаете, что вы можете и не можете делать на корте и за его пределами?

– Теперь я могу делать все что захочу.

– И на корте, и вне?

– Да, такое решение приняли. Для этой недели. А по « » потом будут решать еще раз.

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