Зверев о том, что ему запретили вводить инсулин на корте: «Теперь я могу делать все что захочу»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» ему запретили вводить инсулин на корте.

В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.

– Какая сейчас ситуация? Вы знаете, что вы можете и не можете делать на корте и за его пределами?

– Теперь я могу делать все что захочу.

– И на корте, и вне?

– Да, такое решение приняли. Для этой недели. А по «Уимблдону» потом будут решать еще раз.

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5 комментариев

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Vale1
Ну вот, здравый смысл возобладал)
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+10
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Vale1
Ответ Александр Скворцов
Если у Степана диабет первого типа и при этом он один из лучших теннисистов мира, то респект ему и уважуха! Пусть ему позволят то, что необходимо при этом тяжелом недуге.
Какого Степана?
+9
-1
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Mira Val
Сейчас узнала, что у Саши диабет. Смотреть буду с двойным уважением.
+5
-1
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Додик Аксель
Саше здоровья, сил и мужества. С таким хроническим недугом выступать на таком высоком уровне и при таких физических нагрузках, заслуживает отдельного уважения.
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