Зверев о диабете: «В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что это выглядит странно»
Александр Зверев сказал, что на «Ролан Гаррос» ему на разрешают вводить инсулин на корте.
В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.
«На турнирах ATP мне легко. Я ввожу инсулин на корте во время смены сторон, как вы все это регулярно видите. Здесь, в Париже, мне запрещено делать это на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.
Я ответил: «Ребята, да ладно! У меня только два туалетных перерыва за матч, но в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов». Поэтому я сказал, что так нельзя, потому что это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.
Во время второго круга началось обсуждение [где делать уколы], поэтому я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошел супервайзер, который об этом не знал, он запаниковал и сказал: «Нет, нет, вы не можете этого делать. Нужен врач, чтобы сделать укол». Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: «Послушайте, у меня диабет с трех лет, я точно знаю, что делать», но он ответил: «Нет, это должен делать врач». Так что началось еще одно обсуждение.
Сегодня я наконец сказал: «Пожалуйста, объясните, что я должен сделать – и тогда все будет в порядке». Если нужно вводить инсулин вне корта, я с радостью так и сделаю, это займет всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте». Но мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это не умное решение, потому что если я этого не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Но они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: «На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещенное?» Это обсуждение не имеет смысла».
Александр Зверев: «Мне всегда говорили, что с диабетом я ничего не добьюсь. Я хочу показать, что возможно все. Вот почему объявил об этом публично»
Рафик проиграл 2й сет, и в перерыве галопом несётся к своей скамейке. Трясущимися ручонками шарит в сумочке, находит баночку с таблетками, и закидывается прямо на корте. На глазах у тысяч зрителей на трибунах, и миллионов телезрителей.
Тремор мгновенно проходит, и дальше Рафик выносит Тима (6-1, 6-1). И "почему-то" никому это не кажется странным: ни судье, ни супервайзеру, ни оргам.
Дж.Оруэлл, классика: "Все животные были равны, но некоторые были равнее"(с)
Сейчас когда это публично обсуждено, наверно, они уже смогут разрешить ему это делать
Но вообще должно быть какое-то общее решение для всех турниров
Решение проще простого.