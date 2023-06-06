Зверев о диабете: «В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что это выглядит странно»

Александр Зверев сказал, что на «Ролан Гаррос» ему на разрешают вводить инсулин на корте.

В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.

«На турнирах ATP мне легко. Я ввожу инсулин на корте во время смены сторон, как вы все это регулярно видите. Здесь, в Париже, мне запрещено делать это на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.

Я ответил: «Ребята, да ладно! У меня только два туалетных перерыва за матч, но в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов». Поэтому я сказал, что так нельзя, потому что это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.

Во время второго круга началось обсуждение [где делать уколы], поэтому я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошел супервайзер, который об этом не знал, он запаниковал и сказал: «Нет, нет, вы не можете этого делать. Нужен врач, чтобы сделать укол». Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: «Послушайте, у меня диабет с трех лет, я точно знаю, что делать», но он ответил: «Нет, это должен делать врач». Так что началось еще одно обсуждение.

Сегодня я наконец сказал: «Пожалуйста, объясните, что я должен сделать – и тогда все будет в порядке». Если нужно вводить инсулин вне корта, я с радостью так и сделаю, это займет всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте». Но мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это не умное решение, потому что если я этого не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Но они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: «На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещенное?» Это обсуждение не имеет смысла».

Александр Зверев: «Мне всегда говорили, что с диабетом я ничего не добьюсь. Я хочу показать, что возможно все. Вот почему объявил об этом публично»

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