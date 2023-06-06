Зверев о диабете: «В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что это выглядит странно»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев сказал, что на «Ролан Гаррос» ему на разрешают вводить инсулин на корте.

В прошлом августе Зверев впервые публично рассказал, что у него диабет первого типа.

«На турнирах ATP мне легко. Я ввожу инсулин на корте во время смены сторон, как вы все это регулярно видите. Здесь, в Париже, мне запрещено делать это на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.

Я ответил: «Ребята, да ладно! У меня только два туалетных перерыва за матч, но в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов». Поэтому я сказал, что так нельзя, потому что это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.

Во время второго круга началось обсуждение [где делать уколы], поэтому я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошел супервайзер, который об этом не знал, он запаниковал и сказал: «Нет, нет, вы не можете этого делать. Нужен врач, чтобы сделать укол». Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: «Послушайте, у меня диабет с трех лет, я точно знаю, что делать», но он ответил: «Нет, это должен делать врач». Так что началось еще одно обсуждение.

Сегодня я наконец сказал: «Пожалуйста, объясните, что я должен сделать – и тогда все будет в порядке». Если нужно вводить инсулин вне корта, я с радостью так и сделаю, это займет всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте». Но мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это не умное решение, потому что если я этого не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Но они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: «На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещенное?» Это обсуждение не имеет смысла».

Александр Зверев: «Мне всегда говорили, что с диабетом я ничего не добьюсь. Я хочу показать, что возможно все. Вот почему объявил об этом публично»

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14 комментариев

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Helga Kl
Вот же ж придурки! Жизненно важный препарат и действительно 3 сек. и даже не в ягодицу) .
+35
-1
+34
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kyckoba
Это выглядит странно? Для высококультурной парижской публики, которую мы наблюдаем ежедневно, видимо.
+21
-1
+20
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Кавабунга Шреддоголовый
Дебилизм какой-то. Человеку нельзя ввести препарат, от которого зависит его жизнь. А как же ценность человеческой жизни?
+13
0
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Leo Bonart
Идиотизм неизлечим
+13
-1
+12
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Стэн Смит
А когда Надаль в финале с Тимом принимает всякие мутные вещества, после которых начинает бегать как горный козёл, то это нормально?
+14
-2
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Alexander Shibaev
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Понять оргов тоже можно, когда все зрители видят, как он колется, то будет много домыслов... Сейчас когда это публично обсуждено, наверно, они уже смогут разрешить ему это делать Но вообще должно быть какое-то общее решение для всех турниров
каких домыслов? уколы инсулином видели почти все, делаются в складку живота микроиглой. Можно даже из этого сделать небольшую рекламную кампанию для диабетиков.
+8
0
+8
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S.Graf
РГ-19, финал.
Рафик проиграл 2й сет, и в перерыве галопом несётся к своей скамейке. Трясущимися ручонками шарит в сумочке, находит баночку с таблетками, и закидывается прямо на корте. На глазах у тысяч зрителей на трибунах, и миллионов телезрителей.
Тремор мгновенно проходит, и дальше Рафик выносит Тима (6-1, 6-1). И "почему-то" никому это не кажется странным: ни судье, ни супервайзеру, ни оргам.
Дж.Оруэлл, классика: "Все животные были равны, но некоторые были равнее"(с)
+8
-2
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Мария Ефремова
Вчера на женском матче девочка достала пузырёк и на ладонь высыпала из него что-то, так кадр сразу поменяли. Они не хотят, чтобы подобное попадала в кадр и все это видели. Странная цензура
+4
0
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Дмитрий
в Париже всем дикарям разрешено испражняться на автобусных остановках. Это не выглядит странно.
+6
-3
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Skip
Понять оргов тоже можно, когда все зрители видят, как он колется, то будет много домыслов...

Сейчас когда это публично обсуждено, наверно, они уже смогут разрешить ему это делать

Но вообще должно быть какое-то общее решение для всех турниров
+5
-2
+3
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S.Graf
Ответ Skip
Понять оргов тоже можно, когда все зрители видят, как он колется, то будет много домыслов... Сейчас когда это публично обсуждено, наверно, они уже смогут разрешить ему это делать Но вообще должно быть какое-то общее решение для всех турниров
Перед началом матча судья может сделать объявление для особо-впечатлительных зрителей.
Решение проще простого.
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YuChu
Вот у меня вопрос. Саша первый раз в жизни играет в Париже на РГ? До этого у него не было вопросов с инсулином?
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nick-basil
Май гот! - это многое объясняет про его игру...
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