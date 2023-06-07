Этчеверри о «Ролан Гаррос»: «Эти две недели изменили мою жизнь»
Томас Мартин Этчеверри подвел итоги «Ролан Гаррос».
Он впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и сегодня проиграл Александру Звереву (4:6, 6:3, 3:6, 4:6).
«Эти две недели изменили мою жизнь. Сегодня я получил невероятный опыт – сыграл на стадионе Филипа Шатрие.
Александр показывал невероятный теннис, но у меня были шансы в третьем и четвертом сетах. Сплошной позитив.
Сейчас мы с командой обсудим то, что произошло в матче. Конечно, было тяжело, но я показал хороший теннис».
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