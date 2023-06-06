Первая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале Roland Garros 2023 будет встречаться с теннисисткой Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Матч состоится 8 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 17:15 по московскому времени.

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Некоторые говорили, да, с Игой Швентек все понятно, она просто не замечает своих соперниц на этом турнире, но подождите немного, сейчас настанет пора решающих поединков, и польке могут создать трудности по ходу игры. И вот четвертьфинал, на той стороне площадке молодая но перспективная американка Коко Гауфф, которая в рейтинге занимает шестую строчку. И начало матча подтвердило эти высказывания. Соперницы долгое время играли на равных, но только до счета 4 : 4 по геймам, а затем Швентек сделала брейк, и на своей подаче уверенно довела дело до победы. Во втором сете Коко несколько активизировалась, стала больше выходить к сетке, попыталась разнообразить свою игру, чтобы доставить больше проблем Иге, даже имела шанс сделать брейк. Но опять равная игра до счета 2 : 2, затем брейк польки, дальше она спокойно довела дело до победы. Можно сказать юной американке спасибо уже за то, что создала хоть какое-то подобие интриги. Теперь будем ждать, что более серьезное сопротивление Швентек сможет оказать бразильянка.

Беатрис Хаддад Майя явно решила пойти по стопам своего знаменитого соотечественника Густаво Куэртена, который трижды становился победителем Открытого чемпионата Франции. Беатрис первая женщина из своей страны, которая смогла добраться до полуфинала турнира. Достижение уже само по себе огромное, но еще больше впечатляет то, как она это сделала. Перед четвертьфинальным матчем с Онс Жабер статистика была такой, что туниска провела на кортах Ролан Гаррос около пяти с половиной часов, а вот Хаддад Майя почти десять с половиной часов. Специалисты, аналитики считали, что бразильянке попросту не хватит сил в борьбе с разносторонним теннисом Жабер. В первом сете Онс сделала брейк и уверенно забрала его со счетом 6 : 3. Во втором завязалась борьба, причем по его ходу Беатрис проигрывала, смогла отыграться и победить на тай-брейке. В послематчевом интервью она сказала, — увидев на часах продолжительность матча два часа, она поняла, что настало ее время. Онс была настолько разочарована, что в третьем сете уже она была сразу в роли догоняющей, и Хаддад Майя отдала только один гейм. Ждем продолжения банкета от бразильянки.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 35/6

победы/поражения Швентек на грунте — 17/2

рейтинг WTA Хаддад Майи — 14

победы/поражения Хаддад Майи в 2023 году — 20/10

победы/поражения Хаддад Майи на грунте — 10/3

Факты и статистика перед матчем Швентек — Хаддад Майя

Победная серия Иги Швентек на Roland Garros составляет двенадцать матчей. Беатрис Хаддад Майя за пять поединков на этом турнире провела на корте уже более двенадцати часов, а на грунтовых турнирах перед Ролан Гаррос проиграла только в трех поединках.

Статистика личных встреч Швентек — Хаддад Майя

Соперницы встречались только один раз в 2022 году. Случилось это в Торонто на турнире National Bank Open. Матч проходил на харде, и бразильянка взяла верх в трех сетах.

Прогноз на матч Швентек — Хаддад Майя

Наверное, действительно, шанс Хаддад Майи в предстоящем матче в том, если игра затянется. Для этого у первой ракетки мира нужно брать один сет. Учитывая, что на этом турнире Швентек не отдавала их вообще никому, а в первых четырех матчах просто громила своих соперниц, сделать это будет сложно. Букмекеры считают, что Беатрис поборется, но в итоге Ига все равно выйдет в финал. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,08, победа Хаддад Майи оценивается коэффициентом 8,20.

Наш прогноз: судя по матчу с Гауфф, полька, вроде, дает шансы своим соперницам, они в какой-то момент могут перевернуть ход игры, но удивительным образом ошибаются в решающие моменты. Так действует на них имя? Если Беатрис справится с нервами, то сможет совершить сенсацию, но верится в это с трудом. Ну, и надо помнить, что времени на восстановление теперь у бразильянки всего сутки. Все-таки давайте поставим на тотал больше 18,5.

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