Швентек о том, что Гауфф пробила в нее мячом: «Не знаю, было ли это ее единственным вариантом. Но Коко – хороший человек»

прокомментировала то, что пробила в нее мячом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

– Я не знаю, было ли это ее единственным вариантом. Но Коко – хороший человек, она бы специально так делать не стала. Так что ничего личного. Бывает.

– После этого вы испачкались в грунте. Но вас это не беспокоило?

– Я поменяла футболку, чтобы выглядеть более стильно. Иногда ты вся в грунте, и кажется, что занимаешься грязной работой. Но это не имеет значения.

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