Швентек о том, что Гауфф пробила в нее мячом: «Не знаю, было ли это ее единственным вариантом. Но Коко – хороший человек»

Теги Ролан Гаррос ATP Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала то, что Коко Гауфф пробила в нее мячом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

– Я не знаю, было ли это ее единственным вариантом. Но Коко – хороший человек, она бы специально так делать не стала. Так что ничего личного. Бывает.

– После этого вы испачкались в грунте. Но вас это не беспокоило?

– Я поменяла футболку, чтобы выглядеть более стильно. Иногда ты вся в грунте, и кажется, что занимаешься грязной работой. Но это не имеет значения.

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8 комментариев

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Михаил Пригода
Интересно, какая бы была реакция у Иги, если бы это сделала Сабаленка или Кудерметова, допустим
+9
-2
+7
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Так и нужно делать, а то Ига любит потанцевать у сетки
+10
-5
+5
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Королева стиля конечно🤣
+5
-1
+4
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WOODYAllen
Ответ Жертва ОФП брата Касаткиной
Так и нужно делать, а то Ига любит потанцевать у сетки
Выздоравливай, друг
+4
-2
+2
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Vale1
Ответ Михаил Пригода
Интересно, какая бы была реакция у Иги, если бы это сделала Сабаленка или Кудерметова, допустим
Или Серена Уильямс)))
+1
0
+1
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Берни Парент
Вспомнилась классика:
https://www.youtube.com/watch?v=Rgev9SdOg9E
0
0
0
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Monto Frekasi
мне бы твои проблемы, кепка. лучше бы в меня мячом попали. вчера на ночь сожрал три кило черешни, чертяка спелая и сладкая была, но за всё надо платить, всю ночь дудел ветрами несусветными, бесплатно поснимал шпалеры, снес смежную стенку со второй квартирой (давно хотел ремонт делать) и кажется вдобавок вырубил канарейку на балконе верхнего соседа (больше по утрам не поет, что вообщем-то устраивает, теперь тишина).
0
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0
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Leo Bonart
Ответ Михаил Пригода
Интересно, какая бы была реакция у Иги, если бы это сделала Сабаленка или Кудерметова, допустим
После удара от Соболенко пришлось бы брать мед и сниматься
Но Арина очень добрая и так не делает
+2
-2
0
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