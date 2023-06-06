Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в финал турнира Большого шлема Roland Garros 2023 поборется с чешкой Каролиной Муховой. Матч состоится 8 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Все идет к тому, что мы увидим третий матч Арины Соболенко против Иги Швентек в финале различных турниров за последние полтора месяца. Тот, кто внимательно смотрит за матчами белоруски на текущем турнире, может признать, что играет она нестабильно. Характерным был поединок четвертого круга против американки Слоун Стивенс, где Арина упустила большое количество брейков. В результате в первом сете пришлось играть тай-брейк, а во втором много ошибок совершила сама соперница. Да и в четвертьфинале, будь Элина Свитолина в лучшей форме, у Арины могли бы возникнуть проблемы.

Проблемы попытается ей создать и Каролина Мухова, которая получила заряд уверенности после победы в первом круге над восьмой ракеткой мира Марией Саккари. Дальше по турнирной сетке у чешки не было соперниц такого уровня, но, в отличие от Арины, у Муховой все в порядке со стабильностью. Может быть, ее теннис не такой яркий, как у Соболенко или тем более Швентек, но он дает результат. В двух предыдущих поединках против Элины Аванесян и Анастасии Павлюченко чешка сыграла практически безупречно, это то, что ей будет нужно в полуфинале.

Теннисистки играли между собой всего один раз четыре года назад на турнире в китайском Чжухае. Стадия была той же — полуфинал, и Соболенко выиграла в двух сетах, правда, во втором пришлось играть тай-брейк. Скорее всего, выиграет она и на этот раз, но легкой победа не будет точно. Букмекеры отдают преимущество белоруске. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,32, успех Муховой оценивается коэффициентом 3,55.

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