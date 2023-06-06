В полуфинале мужской сетки турнира на кортах Roland Garros 2023 нас ждет матч, который изначально был самым долгожданным. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретится с титулованным Новаком Джоковичем из Сербии. Матч состоится 9 июня, начало в не ранее 18:00 по московскому времени.

Поединок пройдет на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Карлос Алькарас уверенно прошел всю дистанцию турнира до полуфинала. Уступил лишь один сет во втором круге. Все его соперники были гораздо ниже по рейтингу, и многие ждали, что настоящая проверка будет у испанца в четвертьфинале в матче с еще одним представителем первой десятки тура АТР греком Стефаносом Циципасом. Однако в первых двух сетах борьбы вообще не получилось, Алькарас позволили сопернику выиграть лишь три гейма. В третьем сете испанец повел со счетом 5 : 1, и потерял концентрацию, позволив Циципасу отыграться. Затем лишь на тай-брейке Карлос смог дожать соперника.

У Новака Джоковича самый сложный поединок получился тоже в четвертьфинале. Россиянин Карен Хачанов смог выиграть в первом сете, причем достаточно уверенно. Во втором теннисистам пришлось играть тай-брейк, в котором серб выписал сопернику «баранку». В дальнейшем все встало на свои места, Джокович выиграл оставшиеся два сета, но тем не менее в некоторых проигрывал Карену на своей подаче, делая брейки в ответ. С Алькарасом такой фокус может не пройти. Обоим теннисистам для победы нужно сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча.

У Карлоса с Новаком всего одна личная встреча. Случилась она в 2022 году на грунтовом турнире в Мадриде. Алькарас выиграл у Джоковича в трех сетах, но дважды соперники играли тай-брейки и по длительности тот матч не уступал многим на мейджорах. Испанец больше любит грунтовое покрытие, но и серб побеждал в Париже дважды. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Алькараса коэффициент 1,49, выигрыш Джоковича оценивается коэффициентом 2,65.

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