Встреча в полуфинале Roland Garros 2023 Карлоса Алькараса и Новака Джоковича анонсировалась еще до начала турнира. Мало кто верил, что произойдет сенсация, и кто-то из них проиграет раньше. Матч, который называют скрытым финалом, состоится 9 июня на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 18:00 по московскому времени.

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Один титул на турнирах Большого шлема у Алькараса против 22 у Джоковича. Новак стремится к рекорду и 23-й победе, а Карлос по сути только начинает путь к такой славе. Если бы не травма перед Открытым чемпионатом Австралии испанец вполне мог бы идти в победе на третьем мейджоре подряд. Но Алькараса в Мельбурне не было, там победил Джокович. Карлос начал сезон в феврале, с тех пор принял участие в семи турнирах, лишь в двух случаях он не доходил до финала. В Майами в полуфинале уступил итальянцу Яннику Синнеру, а в Италии накануне Ролан Гаррос совершенно неожиданно во втором круге венгерскому теннисисту Фабиану Марожану. Из пяти финалов Карлос выиграл четыре. Понятно, что он не робот, у каждого теннисиста есть слабые места, но сложно что-то противопоставить ему, когда он находится в отличной форме. На нынешнем турнире он отдал своим соперникам всего лишь один сет, во втором круге японцу Таро Даниэлю. Все хотели увидеть как Алькарас будет действовать против оппонента из первой десятки рейтинга. Но в четвертьфинале Стефанос Циципас выглядел обреченным, в результате и грек проиграл в трех сетах.

Джоковича сложно чем-то и кем-то удивить, на теннисных кортах в своей карьере он видел все. Серб прекрасно понимает, с каким оппонентом ему предстоит играть. На пресс-конференции после победы над Кареном Хачановым он сказал, что если хочешь стать сильнейшим, то нужно обыгрывать сильнейших, а именно Алькарас сейчас первая ракетка мира. Новак до встречи в четвертьфинале с россиянином не проиграл на турнире ни одного сета, хотя играл несколько тай-брейков. Хачанов вышел на корт предельно мотивированным и внимательным, в результате смог выиграть в первом сете, а затем довести во втором дело до тай-брейка. Но в нем Джокович выиграл со счетом 7 : 0, что, видимо, надломило Карена. В дальнейшем просто оказалась видна разница между третьей и одиннадцатой ракетками мира. Новак, может быть, действует на корте не так ярко, как в прежние годы, допускает ошибки, но играет очень рационально и экономно тратит силы. Видно было, что он не боролся за первый сет, когда понял, что проигрывает его, зато в остальных планомерно дожал соперника.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 36/3

победы/поражения Алькараса на грунте — 17/1

рейтинг ATP Джоковича — 3

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 25/4

победы/поражения Джоковича на грунте — 10/3

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Джокович

Карлос Алькарас выиграл десять из одиннадцати последних поединков, когда коэффициент на его победу не превышал 1,50. Новак Джокович с учетом выступления на Открытом чемпионате Австралии одержал уже 12 побед подряд на мейджорах.

Статистика личных встреч Алькарас — Джокович

Встреча в полуфинале Ролан Гаррос станет лишь второй в истории этих теннисистов. Первая состоялась в прошлом году на грунтовом турнире в Мадриде в полуфинале. Испанец выиграл в трех сетах, но в двух из них спортсменам пришлось играть тай-брейки. Тот матч стал украшением турнира.

Прогноз на матч Алькарас — Джокович

Лучший матч турнира в мужской сетке болельщики ждут от теннисистов и сейчас. Никто пока не думает о финале, и все надеются увидеть спектакль. Алькарас в матче с Циципасом в третьем сете потерял концентрацию при счете 5 : 1 в свою пользу. В результате пришлось играть тай-брейк, это главная уязвимость испанца. Против Новака только его возраст и физические кондиции. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,49, успех Джоковича оценивается коэффициентом 2,65.

Наш прогноз: Хотелось бы, чтобы Джокович установил рекорд по выигранным титулам Большого шлема, а затем наблюдать, за какое количество лет его догонит Алькарас. Однако испанец сейчас в отличной форме и должен побеждать. Матч затянется, поэтому ставим тотал по геймам больше 38,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023