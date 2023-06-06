Павлюченкова о поражении в 1/4 РГ: «Утром вышла на разминку, и у меня было ощущение, что мешком дали по голове. Немножко обидно, что не хватило бензина»

прокомментировала поражение от в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 5:7, 2:6.

«Были шансы, от этого и обидно.

Я уже утром проснулась и поняла: «Так, будем бороться». Утром вышла на разминку, и у меня было ощущение, что мешком дали по голове. Немножко обидно, что не хватило бензина.

Конечно, Каролина очень здорово играет, у нее разнообразный теннис. И мне нужно было не только бороться и где-то искать энергию, но и ее обыгрывать. Потому что она ничего не отдала.

Я ее дважды обыгрывала – за счет агрессивной игры. И я люблю выходить к сетке, заканчивать там. Но для этого нужны ноги – а они у меня стояли. Нужна была энергия для реакции.

Мне нужно было играть в свою лучшую игру, и в первом сете все было очень близко, но чуть-чуть не хватило. А потом уже совсем опустошенность. Больше моральная. Я себе говорила: «Окей, ничего, только первый сет, начинаем второй». Но не получалось.

Наверное, из-за того, что не хватало энергии, все мои удары были недостаточно сильными и глубокими. У меня было ощущение, что ее ничего не сбивает, она продолжала меня разводить по углам и забивала».

Также Павлюченкова подвела итоги турнира.

«Еще месяц назад я не могла два матча выиграть на любом турнире. А здесь «Ролан Гаррос», четвертьфинал. Но я очень устала – поэтому сейчас нет эмоций».

Павлюченкова боялась, что больше не выиграет ни матча – а теперь в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Переизобрела себя и поставила рекорд

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