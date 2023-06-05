Теннисистка из Туниса седьмая ракетка мира Онс Жабер в матче за выход в полуфинал Roland Garros 2023 будет играть с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Встреча спортсменок пройдет на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Онс Жабер впервые вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос, хотя опыта выступлений на турнирах Большого шлема, причем успешного, ей не занимать. В прошлом году она дважды играла в финалах. Сначала на Уимблдоне, где будучи фавориткой уступила теннисистке из Казахстана Елене Рыбакиной, а затем на Открытом чемпионате США, там она проиграла решающий поединок Иге Швентек. Все снова идет к встрече с первой ракеткой мира. В этом году на грунтовых кортах у Жабер уже есть одна победа, в апреле она выиграла турнир в американском Чарльстоне. На следующем турнире в Штутгарте она дошла до полуфинала, но вынуждена была сняться из-за небольшой травмы. Играла она вновь со Швентек, уступала 0 : 3 и решила не рисковать. В Италии Онс вылетела уже в первом круге, но использовала паузу для подготовки к Ролан Гаррос. На кортах Парижа туниска пока выступает очень уверенно, лишь в третьем круге в матче с хорваткой Ольгой Данилович ей для победы пришлось сыграть три сета. В остальных поединках она укладывалась в два, в том числе и в предыдущей встрече против американки Бернарды Перы.

Беатрис Хаддад Майя давно известна любителям тенниса. Правда, побед на турнирах WTA у нее не так много, всего лишь три, но на турнирах ITF она побеждала семнадцать раз.. На мейджорах она никогда долго не задерживалась и нигде не проходила дальше второго круга. Но этот сезон Беатрис начала довольно уверенно. Провалив Australian Open, она уже на следующем турнире в Абу-Даби дошла до полуфинала. Неплохо сложилось у нее и на грунтовых соревнованиях. Лишь в Мадриде она вылетела после первого раунда, а в Штутгарте и Риме доходила до четвертьфиналов. Успехи заставили поверить ее в свои силы, и в Париже Беатрис впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала ТБШ. Однако за исключением матча первого раунда против немки Татьяны Марии, где она отдала сопернице только один сет, в остальных случаях она побеждала исключительно в трех сетах, в том числе двух россиянок Диану Шнайдер и Екатерину Александрову. В прошлом матче против испанки Сары Соррибем-Тормо теннисистки вообще выдали марафон. Поединок продолжался около четырех часов и стал самым продолжительным в истории Ролан Гаррос, начиная с 1995 года.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Жабер — 7

победы/поражения Жабер в 2023 году — 12/7

победы/поражения Жабер на грунте — 6/2

рейтинг WTA Хаддад Майи — 14

победы/поражения Хаддад Майи в 2023 году — 19/10

победы/поражения Хаддад Майи на грунте — 9/3

Факты и статистика перед матчем Жабер — Хаддад Майя

Онс Жабер на грунтовых турнирах в этом сезоне выступала не очень удачно. Накануне Ролан Гаррос в Штутгарте она добралась до полуфинала, но в Риме выбыла уже после первого круга. Беатрис Хаддад Майя, напротив, в последнее время на грунте играет уверенно. На турнирах, предваряющих Ролан Гаррос, она проиграла лишь три матча и всегда преодолевала первый круг.

Статистика личных встреч Жабер — Хаддад Майя

Теннисистки встречались дважды с разрывом в семь лет. Первый матч состоялся во Франции в 2016 году на турнире Joue-Les-Tours. На харде Онс Жабер выиграла в двух сетах. Была сильнее она и совсем недавно на том самом грунтовом турнире в Штутгарте. В четвертьфинале Онс опять победила в двух партиях.

Прогноз на матч Жабер — Хаддад Майя

Поскольку Беатрис Хаддад Майя уже начиная со второго круга играет трехсетовики, а в четвертом круге вообще установила рекорд по продолжительности матча, все это явно не добавляет физических сил. Ошибается она тоже гораздо больше, чем Онс Жабер, которая с каждым матчем чувствует себя все увереннее. Бразильянка и так смогла прыгнуть выше головы, и сейчас букмекеры отдают преимущество ее сопернице. Winline предлагает на победу Жабер коэффициент 1,37, успех Хаддад Майи оценивается коэффициентом 3,20.

Наш прогноз: Беатрис в своем оптимальном состоянии еще могла составить какую-то конкуренцию своей сопернице, но после нескольких изматывающих поединков у нее попросту не хватит сил на матч с Жабер. Ставим на победу туниски в двух сетах с тоталом меньше 21,5. Перед победителем этого матча маячит в перспективе полуфинал, а там встреча с первой ракеткой мира. Обе соперницы это понимают и приложат все силы для победы. Матч может затянуться на три сета, поэтому стоит обратить внимание на ставку тотал больше 20,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023