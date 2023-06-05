Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинальном поединке на Roland Garros 2023 будет играть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Матч состоится на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие 7 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Александр Зверев в прошлом году будучи второй ракеткой мира на этой стадии турнира выиграл у испанца Бернабе Сапаты Мираллеса и затем в полуфинале встречался с Рафаэлем Надалем, где получил жуткую травму ноги. В том поединке он вполне мог выйти в финал и стать победителем, но вынужден был несколько месяцев лечиться и затем восстанавливаться. В результате в рейтинге он упал совсем низко, но ряд успехов на турнирах АТР позволили ему подняться в третью десятку. Титулов в этом сезоне у Александра нет, но видно, что он планомерно готовился к Ролан Гаррос. Визуально сейчас он играет на кортах Парижа не менее мощно, чем в прошлом году. Нельзя сказать, что соперники у него слабые. Самым сложным у него получился поединок против американца Фрэнсиса Тиафу в третьем круге. Для победы Звереву понадобилось сыграть четыре сета, причем в двух были тай-брейки. Предыдущий его соперник Григор Димитров тоже сильный теннисист, но тут Александр выиграл куда более уверенно в трех сетах.

Следующий соперник Зверева аргентинец Томас Мартин Этчеверри, если судить только по рейтингу, самый слабый из всех участников четвертьфинала. Он находится на 49-й позиции, и кто-то скажет, что ему повезло с соперниками, но в то же время он смог пройти нескольких сеяных. Лишь в первом круге его оппонент британец Джек Дрэйпер по ходу встречи вынужден был сняться из-за травмы. Во втором круге аргентинец выиграл у австралийца Алекса де Минаура в трех сетах, затем тот же результат был в матче против хорвата Борны Чорича. В матче четвертого круга аргентинец играл с японским теннисистом Йошихито Нишиокой. Борьба была только в первом сете, который Томас Мартин выиграл на тай-брейке, в двух других он отдал сопернику лишь один гейм. Точно можно сказать, что Этчеверри проводит лучший сезон в своей пока непродолжительной карьере. На Australian Open он впервые смог преодолеть первый круг, а на кортах Парижа впервые на турнирах Большого шлема вышел в четвертьфинал и теперь поднимется на пару десятков позиций в рейтинге.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Зверева — 27

победы/поражения Зверева в 2023 году — 19/13

победы/поражения Зверева на грунте — 12/5

рейтинг ATP Этчеверри — 49

победы/поражения Этчеверри в 2023 году — 26/14

победы/поражения Этчеверри на грунте — 22/10

Факты и статистика перед матчем Зверев — Этчеверри

Четвертьфиналы на турнирах Большого шлема для Александра Зверева редко становятся камнем преткновения. Он выиграл пять из шести предыдущих поединков на этой стадии. В свою очередь, Томас Мартин Этчеверри выиграл хотя бы один сет в трех из последних пяти матчей, когда коэффициент на его победу был 3,00 и более.

Статистика личных встреч Зверев — Этчеверри

Ранее соперники на теннисных турнирах не пересекались, и матч в четвертьфинале Ролан Гаррос будет для них первым.

Прогноз на матч Зверев — Этчеверри

Зверев играет уверенно, и создается впечатление, что не было никакой травмы. Он вновь стремится повторить достижение прошлого года, а потенциальным соперником для него в полуфинале может стать Каспер Рууд, которого Александр уже обыгрывал на Ролан Гаррос. В матче с Этчеверри нужно просто сыграть в свою силу. Аргентинец уже достиг многого, и победа над Зверевым может стать чем-то запредельным. Букмекеры отдают преимущество немецкому теннисисту. Winline предлагает на победу Александра коэффициент 1,35, успех аргентинца оценивается коэффициентом 3,35.

Наш прогноз: с каждым матчем на турнире Зверев играет все увереннее, правда, то же самое можно сказать о об Этчеверри. Томас Мартин точно заставит играть Александра на полную катушку и даже может выиграть один сет, но это будет для него максимумом. Поэтому ставим на победу Зверева и тотал по геймам больше 36,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023