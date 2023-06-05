Этчеверри впервые вышел в четвертьфинал «Шлема». Они со Зверевым разыграют место в топ-30
Томас Мартин Этчеверри на «Ролан Гаррос» обыграл Йошихито Нишиоку – 7:6(8), 6:0, 6:1.
23-летний аргентинец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». До «Ролан Гаррос» он только один раз выходил во второй круг на таком уровне – на Australian Open-2023.
За счет этого результата Этчеверри приблизится к дебюту в топ-30. В живом рейтинге он поднимется на 31-ю строчку, но его еще может обойти Александр Зверев.
С немцем он и сыграет в четвертьфинале.
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