Этчеверри впервые вышел в четвертьфинал «Шлема». Они со Зверевым разыграют место в топ-30

Теги Ролан Гаррос ATP Томас Мартин Этчеверри Теннис

Томас Мартин Этчеверри на «Ролан Гаррос» обыграл Йошихито Нишиоку – 7:6(8), 6:0, 6:1.

23-летний аргентинец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». До «Ролан Гаррос» он только один раз выходил во второй круг на таком уровне – на Australian Open-2023.

За счет этого результата Этчеверри приблизится к дебюту в топ-30. В живом рейтинге он поднимется на 31-ю строчку, но его еще может обойти Александр Зверев.

С немцем он и сыграет в четвертьфинале.

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3 комментария

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Vale1
Будет тяжко ему...
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Nikola Shell
Если бы у Димитрова было бы хоть 1 яйцо и он бы показал нормальный теннис то была бы классная борьба, а так вышел баран и завершил короткий день.
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dimamak10
Думаю Зверев выйдет в финал , но титул возьмет Алькарас /Джокович
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