Руне о том, что судья грубо ошибся в его пользу в матче с Серундоло: «Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь»

Теги Ролан Гаррос ATP судьи Франсиско Серундоло Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал грубую ошибку судьи в его пользу в матче с Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Когда я бил по мячу, я не знал, что он отскочил дважды. Я просто бежал. Но уже потом я увидел это на экране, увидел двойной отскок. Но к тому моменту розыгрыш уже прошел, судья объявил счет.

Мне было жаль соперника. Потом мне удалось сделать брейк, удержать подачу. Потом он отыграл брейк, снова была борьба.

Это теннис, это спорт. Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь».

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15 комментариев

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Tomtit
Брехня-я! Всё он понимал, когда отбивал мяч со второго отскока. Только сам игрок знает это наверняка. Другой вопрос, что крайне редко, кто в этом сам признаётся. Я такого не припомню.
+11
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alekmaz
Ответ Tomtit
Брехня-я! Всё он понимал, когда отбивал мяч со второго отскока. Только сам игрок знает это наверняка. Другой вопрос, что крайне редко, кто в этом сам признаётся. Я такого не припомню.
нисколько не защищаю и не видел и вообще видимо руне не люблю, но с 30 летним стажем любителя могу сказать, что это вполне может быть правдой, иногда сам не знаешь, был второй или нет
+4
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+4
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Йенс Мустерманн
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Но уже потом я увидел это на экране
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Интересно конечно. Весь стадион и игроки могут видеть на экране всё и вся, любой повтор, а судьи не имеют право им воспользоваться.
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sedric
Ок, в пылу борьбы он мог бы и не понять, что мяч отскочил дважды. Но он мог подойти к судье и попросить переиграть очко. Я помню в матче Алькараса и Хуркача в прошлом году был эпизод, когда у Хуркача зафиксировали двойной отскок, которого не было, и Алькарас подошел к судье и попросил переиграть очко.
+3
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Панарин против Диктатора
береги честь смолоду

репутацию испортить очень легко - а отмыть ее почти невозможно
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Alexander2022
Конечно, "это жизнь", когда в его пользу. Когда нет, то судья у него посмешище
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Valery24
Ответ sedric
Ок, в пылу борьбы он мог бы и не понять, что мяч отскочил дважды. Но он мог подойти к судье и попросить переиграть очко. Я помню в матче Алькараса и Хуркача в прошлом году был эпизод, когда у Хуркача зафиксировали двойной отскок, которого не было, и Алькарас подошел к судье и попросил переиграть очко.
Помню матч Музетти с Алькарасом в Гамбурге и там в ключевом моменте у Музетти был просто очевиднейший двойной отскок. Судьи промолчали,Музетти тоже,хотя там все было понятно. «Заработал»брейк и тогда показалось,что Алькарас почти бросил играть.
Очень хорошее отношение к другу. А вот Алькарас во вчерашнем матче сказал судье,что Музетти попал вторую подачу,когда зафиксировали аут.
Не всем дано видимо
+4
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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
Интересный пример конечно же ) Легко быть великодушным, когда ведёшь сет с брейком и ещё имеешь брейкпоинт. Вчера эта ситуация была при счёте 3-6 2-4 40-А против игрока, который уже был раскатан как тесто для пельменей скалкой. Гораздо интереснее было бы глянуть на эту ситуацию при равном счёте и плотной игре, что шла у Руне и Серундоло.
Мне не нравится Алькарас,но с fair play у него все более чем в порядке. Случаи были разные и когда выигрывал и когда проигрывала счету.
Ладно теннисисты,это их амбиции,их можно понять. Куда более печальна работа судей на этом РГ. Вопросов очень много
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Йенс Мустерманн
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Ответ Valery24
Мне не нравится Алькарас,но с fair play у него все более чем в порядке. Случаи были разные и когда выигрывал и когда проигрывала счету. Ладно теннисисты,это их амбиции,их можно понять. Куда более печальна работа судей на этом РГ. Вопросов очень много
Да какое на этом турнире? Они всегда на всех уровнях пороли так, что мама не горюй. Просто с развитием соцсетей каждая их ошибка практически мгновенно разносится для широкого круга лиц. Ну а на шлемах внимание повышенное.
С теми же зашагами на подаче вообще большая проблема, без аналога VAR.
Недавно Кудерметова не стесняясь сказала про одного линейного в Риме, что он старый. Там реально дед в очках был )
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Лёля Иванова
Ответ Tomtit
Брехня-я! Всё он понимал, когда отбивал мяч со второго отскока. Только сам игрок знает это наверняка. Другой вопрос, что крайне редко, кто в этом сам признаётся. Я такого не припомню.
Поддержим Каспера в следующем круге. Вот уверена, что порядочный норвежец так бы не поступил
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Йенс Мустерманн
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Ответ sedric
Ок, в пылу борьбы он мог бы и не понять, что мяч отскочил дважды. Но он мог подойти к судье и попросить переиграть очко. Я помню в матче Алькараса и Хуркача в прошлом году был эпизод, когда у Хуркача зафиксировали двойной отскок, которого не было, и Алькарас подошел к судье и попросил переиграть очко.
Люка Пуй на днях сказал, что игроки сами порой не уверены в двойных отскоках.
Pouille said Norrie was under no obligation to concede the point as players are sometimes unsure if the ball bounces twice.
https://www.espn.co.uk/tennis/story/_/id/37772134/cameron-norrie-calls-reviews-disputed-double-bounce
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Valery24
Помню матч Музетти с Алькарасом в Гамбурге и там в ключевом моменте у Музетти был просто очевиднейший двойной отскок. Судьи промолчали,Музетти тоже,хотя там все было понятно. «Заработал»брейк и тогда показалось,что Алькарас почти бросил играть. Очень хорошее отношение к другу. А вот Алькарас во вчерашнем матче сказал судье,что Музетти попал вторую подачу,когда зафиксировали аут. Не всем дано видимо
Интересный пример конечно же )
Легко быть великодушным, когда ведёшь сет с брейком и ещё имеешь брейкпоинт. Вчера эта ситуация была при счёте 3-6 2-4 40-А против игрока, который уже был раскатан как тесто для пельменей скалкой.
Гораздо интереснее было бы глянуть на эту ситуацию при равном счёте и плотной игре, что шла у Руне и Серундоло.
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sedric
Ответ Йенс Мустерманн
Интересный пример конечно же ) Легко быть великодушным, когда ведёшь сет с брейком и ещё имеешь брейкпоинт. Вчера эта ситуация была при счёте 3-6 2-4 40-А против игрока, который уже был раскатан как тесто для пельменей скалкой. Гораздо интереснее было бы глянуть на эту ситуацию при равном счёте и плотной игре, что шла у Руне и Серундоло.
Ну в отношении Алькараса есть немного схожий пример. Он в прошлом году играл на Уиме с Отте, начало матча, второй или третий гейм, там мяч при дропшоте Алькараса улетел в аут, а судья поправил, мол все норм, и надо переподать. Отте был недоволен, и Алькарас отдал ему очко. Счет стал 15-30. И это на траве, где если отдашь подачу подавану, потом можно и не брейкануть обратно.
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Vale1
Ответ Alexander2022
Конечно, "это жизнь", когда в его пользу. Когда нет, то судья у него посмешище
Кстати, этого Лайани вроде не видел на этом РГ еще, а вы?
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