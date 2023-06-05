Руне о том, что судья грубо ошибся в его пользу в матче с Серундоло: «Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь»
Хольгер Руне прокомментировал грубую ошибку судьи в его пользу в матче с Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос».
«Когда я бил по мячу, я не знал, что он отскочил дважды. Я просто бежал. Но уже потом я увидел это на экране, увидел двойной отскок. Но к тому моменту розыгрыш уже прошел, судья объявил счет.
Мне было жаль соперника. Потом мне удалось сделать брейк, удержать подачу. Потом он отыграл брейк, снова была борьба.
Это теннис, это спорт. Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь».
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Интересно конечно. Весь стадион и игроки могут видеть на экране всё и вся, любой повтор, а судьи не имеют право им воспользоваться.
репутацию испортить очень легко - а отмыть ее почти невозможно
Очень хорошее отношение к другу. А вот Алькарас во вчерашнем матче сказал судье,что Музетти попал вторую подачу,когда зафиксировали аут.
Не всем дано видимо
Ладно теннисисты,это их амбиции,их можно понять. Куда более печальна работа судей на этом РГ. Вопросов очень много
С теми же зашагами на подаче вообще большая проблема, без аналога VAR.
Недавно Кудерметова не стесняясь сказала про одного линейного в Риме, что он старый. Там реально дед в очках был )
Pouille said Norrie was under no obligation to concede the point as players are sometimes unsure if the ball bounces twice.
https://www.espn.co.uk/tennis/story/_/id/37772134/cameron-norrie-calls-reviews-disputed-double-bounce
Легко быть великодушным, когда ведёшь сет с брейком и ещё имеешь брейкпоинт. Вчера эта ситуация была при счёте 3-6 2-4 40-А против игрока, который уже был раскатан как тесто для пельменей скалкой.
Гораздо интереснее было бы глянуть на эту ситуацию при равном счёте и плотной игре, что шла у Руне и Серундоло.