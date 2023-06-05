Руне о том, что судья грубо ошибся в его пользу в матче с Серундоло: «Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь»

прокомментировал грубую ошибку судьи в его пользу в матче с в четвертом круге « ».

«Когда я бил по мячу, я не знал, что он отскочил дважды. Я просто бежал. Но уже потом я увидел это на экране, увидел двойной отскок. Но к тому моменту розыгрыш уже прошел, судья объявил счет.

Мне было жаль соперника. Потом мне удалось сделать брейк, удержать подачу. Потом он отыграл брейк, снова была борьба.

Это теннис, это спорт. Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе