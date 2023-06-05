«Я прослежу, чтобы тебя наказали». Серундоло – судье, допустившему грубую ошибку

Теги Ролан Гаррос ATP судьи Франсиско Серундоло Хольгер Руне Теннис

Судья Кадер Нуни грубо ошибся в матче между Хольгером Руне и Франсиско Серундоло на «Ролан Гаррос».

В третьем сете Серундоло подавал при счете 1:2, 40:40. В розыгрыше Руне отбил мяч после второго отскока.

Серундоло все равно забил смэш, но судья не только не заметил двойной отскок, но и почему-то отдал очко датчанину. Тот получил брейк-пойнт, который реализовал и повел в счете.

Серундоло сказал судье: «Я прослежу, чтобы тебя наказали».

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19 комментариев

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Никита Волк
Тут вопрос не в том, почему он не заметил двойное касание, я очень много раз такое видел от разных судей, а в том, почему очко отдали Руне
+14
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DjokoND
Невообразимый позор от нуни. Разочарован
+6
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот от кого от кого, а от Нуни такого не ожидал. Опытнейший арбитр, а такая грубейшая ошибка, стоившая гейма Серундоло
+5
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+5
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Теннисный абсолют
Руне - крыса мелкая, неудивительно что за него здесь болеют люди с очень низкими моральными качествами
+4
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+4
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Йенс Мустерманн
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Вроде как Серундоло засчитали помеху, потому что он начал во время розыгрыша говорить. Отсюда и подаренное очко датчанину.
+2
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Никита Волк
Ответ Никита Волк
Тут вопрос не в том, почему он не заметил двойное касание, я очень много раз такое видел от разных судей, а в том, почему очко отдали Руне
Оказывается очко забрали за помеху (разговор) в середине розыгрыша, потому что Франсиско сказал что-то болбою, который решил выбежать на корт в середине розыгрыша
+2
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Kironbet
Обалдеть, кнопочки что-ли перепутал? 0_0 Неужели такое сходит с рук и можно матча лишится из-за подобного?
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Никита Волк
Да, там болбой в середине розыгрыша побежал за мячом)
Да, тут все хороши оказались: Руне воды в рот набрал, Нуни резко превратился в слепого, Серундоло стал вещать аки Ленин на броневике ))
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Сергей Орлов
Судья, конечно, топор. А Руне мужества не хватило признаться?
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MWLR
Не по теме, но что-то не видела Лайани на Гарросе. Его всё-такие за Рим так наказали, или он на турнире?
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Виктор Ш.
Ответ DjokoND
Невообразимый позор от нуни. Разочарован
Он много стал ошибаться на самом деле.
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Даниил Заточник
Ответ Йенс Мустерманн
Вроде как Серундоло засчитали помеху, потому что он начал во время розыгрыша говорить. Отсюда и подаренное очко датчанину.
У него день рождения был?
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Никита Волк
Ответ Йенс Мустерманн
Вроде как Серундоло засчитали помеху, потому что он начал во время розыгрыша говорить. Отсюда и подаренное очко датчанину.
Да, там болбой в середине розыгрыша побежал за мячом)
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tRIFF
Ответ Теннисный абсолют
Руне - крыса мелкая, неудивительно что за него здесь болеют люди с очень низкими моральными качествами
В точку!)
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Kironbet
Ответ Arti22
Руне то крыска оказывается, кто бы мог подумать)))
Так это давно уже по нему понятно.... Достаточно вспомнить как он на спокойнейшего нордического Рудика наехал за какие-то там траблы в раздевалке....
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rofed
Судейство пробивает очередное дно.
Как и «фэйр плей»…
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Даниил Заточник
А молодое дарование-то с гнильцой будет. Джоко, к такому поворачиваться спиной точно нельзя.
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Бекзат Саматович
Бонифации либо стареет либо топит за белых
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Arti22
Руне то крыска оказывается, кто бы мог подумать)))
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-3
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