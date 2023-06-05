«Я прослежу, чтобы тебя наказали». Серундоло – судье, допустившему грубую ошибку

Судья Кадер Нуни грубо ошибся в матче между Хольгером Руне и Франсиско Серундоло на «Ролан Гаррос».

В третьем сете Серундоло подавал при счете 1:2, 40:40. В розыгрыше Руне отбил мяч после второго отскока.

Серундоло все равно забил смэш, но судья не только не заметил двойной отскок, но и почему-то отдал очко датчанину. Тот получил брейк-пойнт, который реализовал и повел в счете.

Серундоло сказал судье: «Я прослежу, чтобы тебя наказали».

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