Рууд о победе над Харри за 3 часа 20 минут: «Физически готов играть больше, если бы потребовалось»

Теги Ролан Гаррос ATP Николас Харри Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал победу над Николасом Харри.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» он выиграл 7:6(3), 7:5, 7:5.

«Три очень тяжелых сета, 3 часа 20 минут. Если бы играли пять сетов, то я не знаю, сколько бы длился матч.

Я благодарен команде за то, что меня нагружали на тренировках. Поэтому физически я чувствую себя нормально. И готов играть больше, если бы потребовалось».

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