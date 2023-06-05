Жабер о том, что вышла в 1/4 финала на всех ТБШ: «Надеюсь, что будут полуфиналы на всех «Шлемах», а потом и финалы»

Онс Жабер прокомментировала то, что вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Теперь она добиралась до этой стадии на всех «Больших шлемах».

– Да, мне только «Ролан Гаррос» не хватало. Я очень довольна выступлением и тем, как играла – особенно с учетом того, что я возвращаюсь после травмы.

Я не заглядывала дальше одного матча, просто старалась выйти во вторую неделю. Теперь я буду выкладываться еще больше. Надеюсь, пройду дальше четвертьфинала.

– Был момент, когда вы не думали, что выйдете в четвертьфинал всех четырех «Больших шлемов»?

– Если честно, я не думала о том, что мне чего-то не хватает, что я не вышла на всех четырех.

Может быть, это хорошо. Теперь я вышла – и надеюсь, что будут полуфиналы на всех «Шлемах», а потом и финалы.

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