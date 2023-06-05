Жабер о том, что вышла в 1/4 финала на всех ТБШ: «Надеюсь, что будут полуфиналы на всех «Шлемах», а потом и финалы»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер прокомментировала то, что вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Теперь она добиралась до этой стадии на всех «Больших шлемах».

– Да, мне только «Ролан Гаррос» не хватало. Я очень довольна выступлением и тем, как играла – особенно с учетом того, что я возвращаюсь после травмы.

Я не заглядывала дальше одного матча, просто старалась выйти во вторую неделю. Теперь я буду выкладываться еще больше. Надеюсь, пройду дальше четвертьфинала.

– Был момент, когда вы не думали, что выйдете в четвертьфинал всех четырех «Больших шлемов»?

– Если честно, я не думала о том, что мне чего-то не хватает, что я не вышла на всех четырех.

Может быть, это хорошо. Теперь я вышла – и надеюсь, что будут полуфиналы на всех «Шлемах», а потом и финалы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Комиссар Жибер безусловно рад её успехам 👏👏👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Жабка была не плоха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий