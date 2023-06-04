Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова за выход в полуфинал турнира Roland Garros 2023 встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Их матч состоится 6 июня, ориентировочное начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Своим выступлением на нынешнем Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова все всем доказала. Особенно тем скептикам, которые не верили в ее возвращение после травмы. Но, в первую очередь, она доказала сама себе, что способна и теперь на равных бороться с сильными теннисистками. Она единственная из россиянок, которая смогла войти в восьмерку сильнейших. Какие только надежды не возлагались на остальных двенадцать участниц Ролан Гаррос из России, но никто из них не смог сравниться с Павлюченковой. Теперь у нее есть шанс сыграть в полуфинале, а то и повторить достижение двухлетней давности, когда она в Париже в финале уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Интересно, что сейчас Павлюченковой будет противостоять другая чешка, пятая ракетка своей страны Каролина Мухова. Хоть она и находится всего лишь в пятом десятке мирового рейтинга, этот сезон уже можно занести ей в актив. Она практически везде доходила до ⅛ финала или четвертьфинала. Да, на ее счету пока всего один титул на турнирах WTA, но стадия четвертьфинала на ТБШ для нее вполне привычна. Высшим ее достижением на турнирах большого шлема является выход в полуфинал на Australian Open. Во Франции она до сих пор дальше третьего раунда не проходила.

Павлюченкова настоящий боец. В предыдущем матче против бельгийки Элизе Мертенс она проигрывала 3 : 6, 1 : 3, но смогла перевернуть ход поединка. Для победы над Муховой нужно сыграть еще более мощно, тем более Анастасия знает как побеждать чешку, счет личных встреч у них 2 – 1 в пользу россиянки. Букмекеры отдают преимущество Муховой. Winline предлагает на победу Каролины коэффициент 1,39, победа Анастасии оценивается коэффициентом 2,43.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023