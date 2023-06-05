Соболенко о том, что чуть не проиграла сет с 5:0: «Я немного сбавила – даже не немного»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Слоун Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Она обыграла американку 7:6(5), 6:4. В первом сете белоруска вела 5:0, но взяла партию только на тай-брейке.

– Да, это был сумасшедший матч. Я очень довольна этой победой. Была действительно тяжелая битва, и то, что она отыгралась с 0:5, говорит о том, что она отличный боец и не собиралась просто так отдавать мне победу.

– Что, по вашему мнению, изменилось после счета 5:0?

– Не знаю. Думаю, было несколько ключевых моментов, которые я делала неправильно, и она начала больше верить в себя. Люди начали ее активно поддерживать. Она поймала эту волну и начала атаковать. Думаю, она показывала невероятный теннис.

Я немного сбавила – даже не немного, на пять геймов. Но да, я рада, что смогла выиграть первый сет.

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