Соболенко о том, что чуть не проиграла сет с 5:0: «Я немного сбавила – даже не немного»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Слоун Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Она обыграла американку 7:6(5), 6:4. В первом сете белоруска вела 5:0, но взяла партию только на тай-брейке.
– Да, это был сумасшедший матч. Я очень довольна этой победой. Была действительно тяжелая битва, и то, что она отыгралась с 0:5, говорит о том, что она отличный боец и не собиралась просто так отдавать мне победу.
– Что, по вашему мнению, изменилось после счета 5:0?
– Не знаю. Думаю, было несколько ключевых моментов, которые я делала неправильно, и она начала больше верить в себя. Люди начали ее активно поддерживать. Она поймала эту волну и начала атаковать. Думаю, она показывала невероятный теннис.
Я немного сбавила – даже не немного, на пять геймов. Но да, я рада, что смогла выиграть первый сет.
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