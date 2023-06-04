«Это ###### тяжелая работа». Кириос показал, как готовится к возвращению в тур

Ник Кириос, готовящийся к возвращению на корт, опубликовал видео с тренировок в зале.

В этом сезоне австралиец не провел ни одного официального матча. В январе он перенес операцию на колене

«Не буду врать… Это ###### тяжелая работа. После одного из лучших сезонов для ЛЮБОГО теннисиста, который я провел в прошлом году, я не чувствую себя в своей тарелке, но все еще пытаюсь…» – написал Кириос в инстаграме.

Напомним, Кириос планирует вернуться в тур на травяном турнире в Штутгарте.

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