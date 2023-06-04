«Это ###### тяжелая работа». Кириос показал, как готовится к возвращению в тур

Теги ATP Boss Open Ник Кириос соцсети Теннис

Ник Кириос, готовящийся к возвращению на корт, опубликовал видео с тренировок в зале.

В этом сезоне австралиец не провел ни одного официального матча. В январе он перенес операцию на колене

«Не буду врать… Это ###### тяжелая работа. После одного из лучших сезонов для ЛЮБОГО теннисиста, который я провел в прошлом году, я не чувствую себя в своей тарелке, но все еще пытаюсь…» – написал Кириос в инстаграме.

Напомним, Кириос планирует вернуться в тур на травяном турнире в Штутгарте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ермазов
Ник будто на CrossFit games готовится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий