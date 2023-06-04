Джокович о Надале: «Знаю, как тяжело возвращаться после операции. Ни одному спортсмену не пожелаешь через такое пройти»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль перенес операцию на бедре. Процесс его реабилитации займет пять месяцев.

– Да. Вчера у него был день рождения, и он объявил, что перенес операцию. У меня была всего одна операция за всю карьеру – на локте – и я знаю, как тяжело после этого возвращаться. Ни одному спортсмену не пожелаешь через такое пройти.

Иногда, наверное, это необходимо. У него таких моментов было несколько за карьеру. Не знаю, как именно он получил эту травму и насколько она серьезная, но, если он лег под нож, это значит, что другого выхода не было.

Так что я очень надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо и что мы сможем увидеть его в следующем сезоне. Думаю, он очень важен для тенниса на корте и за его пределами, он – одна из величайших легенд в истории нашего спорта.

Мы точно хотим видеть Рафу здоровым во время его, как он сам объявил, последнего сезона. Надеюсь, у него это получится.

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ждем Рафу !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Надеюсь, еще сыграют. Помню их крутой матч на РГ-21, хотелось бы еще)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Порой на фоне многих своих болельщиков, Джокович выглядит довольно порядочным
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
«Не знаю, как именно…» Новак, а ведь Рафа получил её на твоём любимом АО, и не прикидывайся, что не знаешь. Иначе я скажу, что не знаю, как ты получил свою. Но на добром слове спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий