Джокович о Надале: «Знаю, как тяжело возвращаться после операции. Ни одному спортсмену не пожелаешь через такое пройти»

Новак Джокович прокомментировал то, что Рафаэль Надаль перенес операцию на бедре. Процесс его реабилитации займет пять месяцев.

– Да. Вчера у него был день рождения, и он объявил, что перенес операцию. У меня была всего одна операция за всю карьеру – на локте – и я знаю, как тяжело после этого возвращаться. Ни одному спортсмену не пожелаешь через такое пройти.

Иногда, наверное, это необходимо. У него таких моментов было несколько за карьеру. Не знаю, как именно он получил эту травму и насколько она серьезная, но, если он лег под нож, это значит, что другого выхода не было.

Так что я очень надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо и что мы сможем увидеть его в следующем сезоне. Думаю, он очень важен для тенниса на корте и за его пределами, он – одна из величайших легенд в истории нашего спорта.

Мы точно хотим видеть Рафу здоровым во время его, как он сам объявил, последнего сезона. Надеюсь, у него это получится.

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

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