Американская теннисистка Коко Гауфф в четвертом круге турнира Roland Garros встретится с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Их матч состоится 5 июня, ориентировочное начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Встреча Коко и Енны пройдет на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Если Коко Гауфф не будет сбавлять набранного темпа, то в ближайшее время сможет составить конкуренцию лидерам женского тура. Спортсменке всего 19 лет, а в ее активе уже есть финал турнира Большого шлема. В прошлом году она проиграла во Франции Иге Швентек. Большим минусом для американки является отсутствие стабильности, впрочем оно присуще многим молодым теннисисткам. Даже сейчас, выступая на Ролан Гаррос, на некоторые отрезки матчей она как будто отключалась и позволяла соперникам обозначить серьезное сопротивление. Однако стоило вновь включить высокие обороты, Коко тут же выходила вперед и выигрывала.

Анна Каролина предпримет попытку впервые в своей гораздо более продолжительной карьере достичь четвертого раунда турнира Большого шлема. Причем на Открытом чемпионате Франции для нее это будет уже третья попытка. В первом круге она смогла выиграть у 11-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой, в двух других матчах преодолела сопротивление соперниц из второй сотни. Впрочем, и сама словачка сейчас замыкает первую сотню, хотя в 2015 году забиралась в третий десяток. Гауфф славится своей мощной подачей и сильными ударами. Анне Каролине нужно что-то противопоставить этому.

Ранее соперницы встречались лишь раз, причем эта встреча прошла на грунтовом покрытии чуть больше года назад на турнире в Испании. Гауфф выиграла тот матч со счетом 6 : 0, 6 : 2. По мнению специалистов и букмекеров, фаворитка в предстоящем поединке безоговорочная. Winline предлагает на победу американки коэффициент 1,15, победа Анны Каролины оценивается коэффициентом 5,40.

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