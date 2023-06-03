Четырнадцатая ракетка мира Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в матче за выход в четвертьфинал Roland Garros сыграет с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо. Матч состоится 5 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Беатрис Хаддад Майя давно известна по своим выступлениям на турнирах WTA. В трех из них она побеждала, в том числе и в одном 125-тысячнике. Но больше побед у нее на турнирах рангом ниже, 17 титулов ITF. Бразильянка никогда не входила в элиту мирового женского тенниса. Не очень хорошо у нее получалось и на турнирах Большого шлема. В них она участвовала много раз, но никогда не преодолевала барьер второго круга. Однако в этом сезоне у Хаддад Майи случился небольшой прорыв. Четырежды она доходила до четвертьфиналов турниров WTA, и один раз в Абу-Даби играла в полуфинале. Успехи позволили ей забраться на наивысшую тринадцатую строчку мирового рейтинга, но перед самым началом Ролан Гаррос она опустилась на позицию ниже. Начала Беатрис в первом круге с разгрома над немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которой отдала лишь один гейм. Затем в двух встречах она встретила упорное сопротивление россиянок, сначала Дианы Шнайдер, затем Екатерины Александровой. В обоих случаях для победы Хаддад Майе понадобилось сыграть три сета.

Для испанки Соррибес-Тормо выход в четвертый круг и вовсе прорыв. Впрочем, в отличие от своей предстоящей соперницы, она на US Open два года назад добиралась до третьего круга. Но в целом успехи ее гораздо скромнее. Они с Хаддад Майей ровесницы, но на счету Сары только одна победа на турнире WTA и десять титулов на турнирах ITF. Наивысшую позицию в рейтинге она занимала в феврале 2022 года — 32. В этом сезоне в актив испанка может занести себе апрельский турнир в Колумбии, где она добралась до четвертьфинала. Сейчас не обошлось без толики везения. В первом круге Сара выиграла в двух партиях у обладательницы уайлд-кард француженки Клары Бюрель, во втором взяла верх над хорваткой Петрой Мартич. В третьем круге ее путешествие по кортам Парижа могло бы завершится, посокльку в соперницах была одна из фавориток турнира Елена Рыбакина, но она снялась по причине болезни. В поединке с Хаддад Майей теперь есть шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Хаддад Майи — 14

победы/поражения Хаддад Майи в 2023 году — 18/10

победы/поражения Хаддад Майи на грунте — 8/3

рейтинг WTA Соррибес-Тормо — 132

победы/поражения Соррибес-Тормо в 2023 году — 11/6

победы/поражения Соррибес-Тормо на грунте — 6/2

Факты и статистика перед матчем Хаддад Майя — Соррибес-Тормо

Беатрис Хаддад Майя очень уверенно чувствует себя на грунте в последнее время. На турнирах, предваряющих Ролан Гаррос, она проиграла лишь три матча и всегда преодолевала первый круг. У Соррибес-Тормо таких матчей меньше, но и она с учетом парижских поединков одержала шесть побед.

Статистика личных встреч Хаддад Майя — Соррибес-Тормо

Впервые соперницы встретились в 2017 году и с тех пор провели четыре поединка. В них паритет. Причем по разу теннисистки побеждали на харде и на грунте. На грунтовом покрытии было две встречи в 2019 году. В Колумбии Соррибес-Тормо выиграла в трех сетах, а в Хорватии Хаддад Майя взяла реванш в двух партиях.

Прогноз на матч Хаддад Майя — Соррибес-Тормо

Если выхода в четвертый круг от бразильянки ждали большинство теннисных экспертов, то Соррибес-Тормо тут оказалась все-таки случайно. Но часто бывает так, что когда от тебя ничего не ждут, ты и показываешь свой лучший теннис. У испанки отличный шанс, находясь во второй сотне рейтинга, войти в число восьми лучших во Франции. Тем более если Хаддад Майе и отдают преимущество то весьма небольшое. Winline предлагает на победу бразильянки коэффициент 1,68, успех Соррибес-Тормо оценивается коэффициентом 2,19.

Наш прогноз: в данном случае очень вероятны все три сета, каждая из спортсменок понимает, что это ее лучший шанс пройти как можно дальше по турниру, поэтому ставим по геймам на тотал больше 21,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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