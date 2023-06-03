Немецкий теннисист Александр Зверев в борьбе за выход в четвертьфинал Roland Garros поборется с Григором Димитровым из Болгарии. Матч будет закрывать вечернюю сессию и состоится на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие состоится 5 июня , начало не ранее 21:15 по московскому времени.

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Александр Зверев ровно год назад занимал второе место в мировом рейтинге и на турнире Ролан Гаррос считался одним из фаворитов. Он уверенно шел по сетке и в полуфинале встречался с Рафаэлем Надалем. Первый сет завершился победой испанца на тай-брейке, во второй партии теннисисты вновь дошли до тай-брейка, но там Зверев получил ужасную травму и вынужден был сняться с турнира. Потом были долгие месяцы восстановления, он набирал форму, но ему никак не удавалось выйти на прежний уровень. Сейчас, наконец, видно, что Александр вновь представляет грозную силу. Накануне Открытого чемпионата Франции на грунтовом турнире в Женеве он дошел до полуфинала, где уступил только будущему победителю Николасу Харри из Чили. Уже здесь на кортах Парижа Зверев выиграл первые два матча в трех сетах, в первом ему серьезное сопротивление оказал южноафриканец Ллойд Харрис, две партии завершились на тай-брейках. В предыдущем матче немецкий теннисист в четырех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафу.

Григора Димитрова можно считать ветераном АТР тура. Он гораздо ближе к поколению Джоковича, нежели к поколению Зверева. На счету болгарина восемь титулов на турнирах АТР, наивысшую позицию в рейтинге он занимал в 2017 году, когда входил в тройку лучших теннисистов мира. Кстати, тогда ему было столько же, сколько и Звереву сейчас — 26 лет. В Австралии, Уимблдоне и США на турнирах Большого шлема Григор доходил до полуфинала, но дальше забраться не мог. Очень сложно было это сделать играя в одно время с Федерером, Джоковичем и Надалем. Грунт не самое любимое покрытие Димитрова, в Париже у него чаще всего не складывалось. В 2020 году он дошел до четвертого раунда и вот теперь вновь повторил это достижение. Причем на протяжении всех трех своих матчей показал отличную стабильность. Следует учесть, что все соперники были ниже его по рейтингу, но всех он обыграл в трех сетах: сначала Тимофея Скатова из Казахстана, затем финна Эмилья Руусувуори и в предыдущем матче соотечественника Зверева Даниэля Альтмайера.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Зверева — 27

победы/поражения Зверева в 2023 году — 18/13

победы/поражения Зверева на грунте — 11/5

рейтинг ATP Димитрова — 29

победы/поражения Димитрова в 2023 году — 19/10

победы/поражения Димитрова на грунте — 10/4

Факты и статистика перед матчем Зверев — Димитров

Если брать отрезок в шесть матчей на Ролан Гаррос подряд для Григора Димитрова, то в каждом случае они заканчивались в трех сетах. У Зверева есть свой отрезок — в восьми из девяти последних поединков на кортах Парижа он неизменно выигрывал.

Статистика личных встреч Зверев — Димитров

История личных встреч соперников насчитывает четыре матча. Впервые они сыграли девять лет назад на турнире в швейцарском Базеле, там Григор выиграл на харде в трех сетах. В остальных трех матчах побеждал исключительно Зверев. Одна победа была на грунте в 2016 году в Риме.

Прогноз на матч Зверев — Димитров

Очень хотелось бы надеяться, что Александр Зверев вернется к той форме, которая была у него ровно год назад. Тогда он вполне мог обыгрывать Надаля. Пока он не выигрывал турниры Большого шлема. Его максимум — финал US Open. Григор Димитров тоже имеет свою мотивацию, помимо хороших призовых это еще и спортивная составляющая. Пусть до титулов на турнирах Большого шлема далеко, но почему бы не собрать Большой шлем хотя бы из полуфиналов, до этого осталось две победы. Букмекеры считают, что шансы Зверева предпочтительнее. Winline предлагает на победу Александра коэффициент 1,53, успех Димитрова оценивается коэффициентом 2,50.

Наш прогноз: пока теннисисты выигрывали у тех, у кого и должны были. Если исходить только из рейтинга, то теперь побеждать должен Зверев. Скорее всего, так оно и произойдет, причем победить Александр может в трех сетах и все же рекомендуем ставку тотал больше 38,5.

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