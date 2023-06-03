В матче за выход в четвертьфинал на Roland Garros 2023 шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч состоится 5 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Хольгер Руне молодой датский теннисист из того же поколения что и Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Янник Синнер, и также рассматривается в качестве одного из тех, кто будет задавать тон в мужском теннисе в ближайшее десятилетие. Пока у Хольгера нет больших достижений, он точно не может сравниться с Алькарасом, но в этом году его результаты пошли вверх. Долгосрочная это тенденция или нет, покажут ближайшие турниры и, в том числе, текущий Ролан Гаррос. В прошлом году он добился здесь высшего своего достижения, выйдя в четвертьфинал, теперь имеет все шансы повторить этот результат. На других турнирах Большого шлема Руне дальше четвертого раунда не забирался, однако и участвует в них он всего второй сезон. На счету датчанина уже есть четыре победы на турнирах АТР, а во Франции он становился чемпионом в 2019 году, правда на юниорском Ролан Гаррос, тогда же он был первой ракеткой среди юниоров. На грунтовых турнирах в этом сезоне Руне дважды доходил до финалов, но в в обоих случаях уступал. В Париже на пути к матчу с Серундоло Хольгенр сыграл лишь два матча, так как во втором круге его соперник Гаэль Монфис снялся с турнира.

Франсиско Серундоло старше своего оппонента на четыре года. Аргентинец хорошо известен поклонникам тенниса, но его карьера развивается не так стремительно, как у тех молодых теннисистов, у которых шла речь выше. Последние два года он стабильно находится на подступах к первой двадцатке рейтинга, смог завоевать один титул на турнирах АТР. В этом сезоне несколько улучшил свои достижения на турнирах Большого шлема. Если в прошлом он зачастую выбывал в первом раунде, то в январе 2023 года на Australian Open смог дойти до третьего круга, а выход в четвертый круг сейчас, это лучший его результат на мэйджорах. На парижских кортах аргентинец выступает очень уверенно. В первом круге он отдал только один сет испанцу Хауме Муньяру, во втором взял верх в трех партиях над Янником Ганфманном из Германии, который попал в основную сетку как лакилузер. В третьем круге у Франсиско было самое серьезное испытание. Он играл с девятым сеяным на турнире американцем Тэйлором Фрицем. Проиграв сопернику первый сет, в трех других аргентинец сыграл более чем уверенно.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Руне — 6

победы/поражения Руне в 2023 году — 30/10

победы/поражения Руне на грунте — 16/3

рейтинг ATP Серундоло — 23

победы/поражения Серундоло в 2023 году — 23/14

победы/поражения Серундоло на грунте — 16/9

Факты и статистика перед матчем Руне — Серундоло

Хольгер Руне отлично выступает на кортах Франции, здесь он выиграл одиннадцать из 12 последних матчей. Зато Франсиско Серундоло в последних десяти матчах против соперников из первой десятки рейтинга АТР смог выиграть пять. Так что датчанину стоит опасаться.

Статистика личных встреч Руне — Серундоло

Теннисисты лишь раз пересекались на теннисных турнирах. Случилось это в 2019 году в Италии на челленджере. Manerbio Challenger проходил на грунте, Серундоло взял верх в двух сетах, но следует учесть, что Хольгеру было тогда 17 лет, и он выступал в юниорах.

Прогноз на матч Руне — Серундоло

Латиноамериканцы обычно сильно выступают на грунте, что и подтверждает своими победами Франсиско Серундоло, но и Хольгер Руне чувствует себя на грунте очень уверенно. В его пользу может сыграть тот факт, что сил на турнире он затратил меньше. В то же время аргентинец находится в хорошем игровом тонусе и победой над Фрицем доказал, что может на равных сражаться с соперниками из первой десятки и побеждать. Букмекеры отдают преимущество датчанину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, успех Серундоло оценивается коэффициентом 3,05.

Наш прогноз: победа Руне представляется более очевидной, однако легкой она точно не будет. Франсиско поборется и сможет забрать как минимум один сет. При ставке на победу датчанина советуем рассмотреть тотал больше 36,5 по геймам.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023