Руне — Серундоло прогноз на матч четвертого круга Ролан Гаррос 2023

Теги Ролан Гаррос Франсиско Серундоло Хольгер Руне Теннис

В матче за выход в четвертьфинал на Roland Garros 2023 шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч состоится 5 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Хольгер Руне молодой датский теннисист из того же поколения что и Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Янник Синнер, и также рассматривается в качестве одного из тех, кто будет задавать тон в мужском теннисе в ближайшее десятилетие. Пока у Хольгера нет больших достижений, он точно не может сравниться с Алькарасом, но в этом году его результаты пошли вверх. Долгосрочная это тенденция или нет, покажут ближайшие турниры и, в том числе, текущий Ролан Гаррос. В прошлом году он добился здесь высшего своего достижения, выйдя в четвертьфинал, теперь имеет все шансы повторить этот результат. На других турнирах Большого шлема Руне дальше четвертого раунда не забирался, однако и участвует в них он всего второй сезон. На счету датчанина уже есть четыре победы на турнирах АТР, а во Франции он становился чемпионом в 2019 году, правда на юниорском Ролан Гаррос, тогда же он был первой ракеткой среди юниоров. На грунтовых турнирах в этом сезоне Руне дважды доходил до финалов, но в в обоих случаях уступал. В Париже на пути к матчу с Серундоло Хольгенр сыграл лишь два матча, так как во втором круге его соперник Гаэль Монфис снялся с турнира.

Франсиско Серундоло старше своего оппонента на четыре года. Аргентинец хорошо известен поклонникам тенниса, но его карьера развивается не так стремительно, как у тех молодых теннисистов, у которых шла речь выше. Последние два года он стабильно находится на подступах к первой двадцатке рейтинга, смог завоевать один титул на турнирах АТР. В этом сезоне несколько улучшил свои достижения на турнирах Большого шлема. Если в прошлом он зачастую выбывал в первом раунде, то в январе 2023 года на Australian Open смог дойти до третьего круга, а выход в четвертый круг сейчас, это лучший его результат на мэйджорах. На парижских кортах аргентинец выступает очень уверенно. В первом круге он отдал только один сет испанцу Хауме Муньяру, во втором взял верх в трех партиях над Янником Ганфманном из Германии, который попал в основную сетку как лакилузер. В третьем круге у Франсиско было самое серьезное испытание. Он играл с девятым сеяным на турнире американцем Тэйлором Фрицем. Проиграв сопернику первый сет, в трех других аргентинец сыграл более чем уверенно.

  • покрытие корта — грунт
  • рейтинг ATP Руне — 6
  • победы/поражения Руне в 2023 году — 30/10
  • победы/поражения Руне на грунте — 16/3
  • рейтинг ATP Серундоло — 23
  • победы/поражения Серундоло в 2023 году — 23/14
  • победы/поражения Серундоло на грунте — 16/9

Факты и статистика перед матчем Руне — Серундоло

Хольгер Руне отлично выступает на кортах Франции, здесь он выиграл одиннадцать из 12 последних матчей. Зато Франсиско Серундоло в последних десяти матчах против соперников из первой десятки рейтинга АТР смог выиграть пять. Так что датчанину стоит опасаться.

Статистика личных встреч Руне — Серундоло

Теннисисты лишь раз пересекались на теннисных турнирах. Случилось это в 2019 году в Италии на челленджере. Manerbio Challenger проходил на грунте, Серундоло взял верх в двух сетах, но следует учесть, что Хольгеру было тогда 17 лет, и он выступал в юниорах.

Прогноз на матч Руне — Серундоло

Латиноамериканцы обычно сильно выступают на грунте, что и подтверждает своими победами Франсиско Серундоло, но и Хольгер Руне чувствует себя на грунте очень уверенно. В его пользу может сыграть тот факт, что сил на турнире он затратил меньше. В то же время аргентинец находится в хорошем игровом тонусе и победой над Фрицем доказал, что может на равных сражаться с соперниками из первой десятки и побеждать. Букмекеры отдают преимущество датчанину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, успех Серундоло оценивается коэффициентом 3,05.

Наш прогноз: победа Руне представляется более очевидной, однако легкой она точно не будет. Франсиско поборется и сможет забрать как минимум один сет. При ставке на победу датчанина советуем рассмотреть тотал больше 36,5 по геймам.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий