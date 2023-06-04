Хачанов о победе над Сонего: «После первых полутора сетов думал: «Что я вообще здесь делаю?» Оставалось только бороться»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Лоренцо Сонего Теннис

Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Он обыграл Лоренцо Сонего – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1.

«После первых полутора сетов я думал: «Что я вообще здесь делаю?» Он заколачивал отовсюду. Я вроде хорошо начал, но не знал, что мне делать.

Оставалось только бороться, искать способ победить. И мне это удалось.

Третий сет был ключевым. Я подавал на партию, проиграл подачу, на тай-брейке уступал 0:4 – как в предыдущем матче. Но в предыдущем матче я его выиграл. И почему бы не попробовать снова?

Да, я очень рад. Я хорошо готов физически и психологически, поэтому мне подходит пятисетовый формат. На обычных турнирах, проиграв полтора сета, ты уже почти идешь в душ. А здесь ты знаешь, что сопернику еще нужно выиграть три сета. А это непросто. Поэтому я больше уверен в себе».

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5 комментариев

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Диономис
Ключевым моментом мне показался гейм во 2м сете на подаче Хачанова, Сонего не смог сделать брейк и отдал свою, но Карену виднее))
+14
0
+14
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инок
На данный момент Карен - сильнейший российский игрок на грунте
+12
-1
+11
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Эмма Ши
Молодец Карен!!!
+10
-1
+9
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La Gushka
Так держать и не упустить!
+1
-1
0
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Максим Чирятьев
Ответ инок
На данный момент Карен - сильнейший российский игрок на грунте
Странное заявление, учитывая, что Рублев и Медведев взяли мастерсы на грунте))
0
0
0
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