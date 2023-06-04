победил в четвертом круге « » – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1.

На тай-брейке Хачанов ушел со счета 0:4 и отыграл сетбол, уступая 6:7.

Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом он сыграет на этой стадии пятый раз, «Ролан Гаррос» – единственный ТБШ, где у него два четвертьфинала.

В живом рейтинге Хачанов занимает десятое место. По итогам турнира он может вернуться в топ-10 впервые с 2019-го.

Теперь он сыграет с или Хуаном-Пабло Варильясом.

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