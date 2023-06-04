Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем ТБШ подряд

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Лоренцо Сонего Теннис

Карен Хачанов победил Лоренцо Сонего в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1.

На тай-брейке Хачанов ушел со счета 0:4 и отыграл сетбол, уступая 6:7.

Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом он сыграет на этой стадии пятый раз, «Ролан Гаррос» – единственный ТБШ, где у него два четвертьфинала.

В живом рейтинге Хачанов занимает десятое место. По итогам турнира он может вернуться в топ-10 впервые с 2019-го.

Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем или Хуаном-Пабло Варильясом.

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15 комментариев

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dedpihto59
Молодец Карен, сложного соперника прошел, так держать 💪‼️
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Mif RM
Карен - молочина! Показал характер, бился до конца!
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сервисник
Стабильность признак мастерства! Молоток Карен!
+15
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N.S.A.8.5
Хачанов очередной раз отомстил сопернику за проигрыш друга, теперь Сонеге за проигрыш Рублева.
+10
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Buhmichael
Карен самый лучший из наших на 3м шлеме подряд, кто бы мог подумать год назад!) Очень зрелая игра, молодчина!
Дальше нужно всего то обыграть сербского ноунейма и испанского юниора и всё - будет финал))))
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инок
Классный матч от обоих соперников! Ничего не по получалось у Карена а первом сете, но всю свою волю и характер он проявил, особенно на тай-брейке, сломал итальянца просто. Красавец Хачанов.!
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Olga.t
Восторг, восхищение и поздравления!
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Unclemeat
Такое чувство что менталка сейчас у Карена на порядок выше чем у Медведева или Рублева, борется до конца, ничего просто так не отдаёт, когда проигрывает не рассыпается.
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armmaster
Браво!
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Додик Аксель
После первого сета хотелось написать : " Разбудите Хачанова", вспоминая название фильма " Разбудите Мухина". Но Карен сам начал прибавлять, проявляя характер и выдержку особенно на ТБ и выиграл трудный матч. Молодец !
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Сергей48
Карен поздравления от всей России!!! Из мужчин теперь надежда только на тебя! Верим! Любим! Ждём побед! 🤝 Удачи дальше✌️😁
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justbored
Ответ Buhmichael
Карен самый лучший из наших на 3м шлеме подряд, кто бы мог подумать год назад!) Очень зрелая игра, молодчина! Дальше нужно всего то обыграть сербского ноунейма и испанского юниора и всё - будет финал))))
*сербского пенсионера
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Жечка Дырова
Ответ Unclemeat
Такое чувство что менталка сейчас у Карена на порядок выше чем у Медведева или Рублева, борется до конца, ничего просто так не отдаёт, когда проигрывает не рассыпается.
Насчёт Медведева ты, конечно, перегнул, но по поводу Рубля согласен на 100 %
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Hardy
молодец, жаль, что дальше Новак
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Россия будет свободной
Ответ инок
Классный матч от обоих соперников! Ничего не по получалось у Карена а первом сете, но всю свою волю и характер он проявил, особенно на тай-брейке, сломал итальянца просто. Красавец Хачанов.!
опять плагиат )
что это тебе дает? )
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