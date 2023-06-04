Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем ТБШ подряд
Карен Хачанов победил Лоренцо Сонего в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1.
На тай-брейке Хачанов ушел со счета 0:4 и отыграл сетбол, уступая 6:7.
Хачанов вышел в четвертьфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом он сыграет на этой стадии пятый раз, «Ролан Гаррос» – единственный ТБШ, где у него два четвертьфинала.
В живом рейтинге Хачанов занимает десятое место. По итогам турнира он может вернуться в топ-10 впервые с 2019-го.
Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем или Хуаном-Пабло Варильясом.
Дальше нужно всего то обыграть сербского ноунейма и испанского юниора и всё - будет финал))))
что это тебе дает? )