Жабер о том, что на РГ 7 дней вечером ставили только мужчин: «Я заметила, что люди мало смотрят женский теннис и считают, что будет отстойный матч. Но это не так»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер высказалась о вечерних сессиях «Ролан Гаррос».

На первой неделе вечером на корте Филипа Шатрие ставили только мужские матчи. Сегодня сыграют Арина Соболенко и Слоун Стивенс.

– Давно пора было поставить вечернюю сессию с женским матчем. Немного странно, что матча не два, мужской и женский. Не знаю почему – на остальных турнирах «Большого шлема» во время вечерних сессий было по два матча. Я играла очень поздно в Австралии и на US Open. Не всегда это хорошо, но матча два. Они сделали так.

Наверное, стоит начинать вечернюю сессию чуть раньше, чтобы была возможность поставить два матча. Я понимаю, что может быть сложно, поскольку мужчины играют пять сетов, но так делали и на других турнирах «Большого шлема». Поэтому я не знаю, почему на первой неделе были только мужские матчи.

– Мы заметили, что сегодня многие разочарованно перепродавали билеты, узнав, что не будет игроков-мужчин. Вас это задевает? Показывает, что женскому спорту трудно получить единодушное одобрение зрителей?

– Пришло время поменять этот взгляд, потому что я заметила, что люди мало смотрят женский теннис и считают, что будет отстойный матч. Но это не так. Есть много невероятных матчей.

Женщины тренируются, прикладывают много усилий, играют невероятные матчи. Я встречала многих людей, которые говорят: «Ну, женские матчи, бла-бла-бла». Я спрашиваю: «Вы смотрели женский матч?» Они отвечают, что нет. Как можно судить о женском матче, не видя его?

Я надеюсь, что отношение изменится и у женщин, которые ежедневно борются, появится шанс. Потому что, если честно, мы прилагаем много усилий. Мы приносим много жертв, которые не приходится приносить мужчинам в туре.

Мы должны планировать все в нашей профессиональной жизни, и пришло время изменить этот подход. Я надеюсь, что стадион будет полон, потому что там будут два великолепных невероятных игрока и выдающийся матч. Поэтому мы должны дать шанс этим женщинам и всему женскому спорту.

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7 комментариев

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Hardy
увы, это так)
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ChefJhonnyMorgan
Я смотрел женские матчи и это так
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RashNomadKazakh
Я начал смотреть теннис когда в женском туре правили Ким Клийстерс и Жюстин Энен, тогда женский теннис был очень конкурентным и интересным. К сожалению с годами женский теннис стал сильно проседать по качеству и смотреть матчи как раньше я перестал. Мужской теннис всегда был "круче", но в последние лет 8 он оторвался от женского на световые годы.
+10
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Стэн Смит
Матч 170-й ракетки у мужчин с 250-й, например Сейбот-Вайлда с Гидо Пелья, будет интереснее женского финала на РГ.
+3
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ivanov16
Нет Курниковой Шараповой . Что там смотреть
+2
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dedpihto59
К сожалению это действительно так,и это комментарий к вопросу о равенстве призовых 🤷‍♀️‼️
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Doctor_Who
С большой долей вероятности это будет так. Я много раз пытался смотреть нынешние женские матчи, но там часто битва анфорсов или одна из теннисисток всё анфорсит и ее выносят.
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