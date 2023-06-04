Жабер о том, что на РГ 7 дней вечером ставили только мужчин: «Я заметила, что люди мало смотрят женский теннис и считают, что будет отстойный матч. Но это не так»

Онс Жабер высказалась о вечерних сессиях «Ролан Гаррос».

На первой неделе вечером на корте Филипа Шатрие ставили только мужские матчи. Сегодня сыграют Арина Соболенко и Слоун Стивенс.

– Давно пора было поставить вечернюю сессию с женским матчем. Немного странно, что матча не два, мужской и женский. Не знаю почему – на остальных турнирах «Большого шлема» во время вечерних сессий было по два матча. Я играла очень поздно в Австралии и на US Open. Не всегда это хорошо, но матча два. Они сделали так.

Наверное, стоит начинать вечернюю сессию чуть раньше, чтобы была возможность поставить два матча. Я понимаю, что может быть сложно, поскольку мужчины играют пять сетов, но так делали и на других турнирах «Большого шлема». Поэтому я не знаю, почему на первой неделе были только мужские матчи.

– Мы заметили, что сегодня многие разочарованно перепродавали билеты, узнав, что не будет игроков-мужчин. Вас это задевает? Показывает, что женскому спорту трудно получить единодушное одобрение зрителей?

– Пришло время поменять этот взгляд, потому что я заметила, что люди мало смотрят женский теннис и считают, что будет отстойный матч. Но это не так. Есть много невероятных матчей.

Женщины тренируются, прикладывают много усилий, играют невероятные матчи. Я встречала многих людей, которые говорят: «Ну, женские матчи, бла-бла-бла». Я спрашиваю: «Вы смотрели женский матч?» Они отвечают, что нет. Как можно судить о женском матче, не видя его?

Я надеюсь, что отношение изменится и у женщин, которые ежедневно борются, появится шанс. Потому что, если честно, мы прилагаем много усилий. Мы приносим много жертв, которые не приходится приносить мужчинам в туре.

Мы должны планировать все в нашей профессиональной жизни, и пришло время изменить этот подход. Я надеюсь, что стадион будет полон, потому что там будут два великолепных невероятных игрока и выдающийся матч. Поэтому мы должны дать шанс этим женщинам и всему женскому спорту.

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