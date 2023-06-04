Онс Жабер: «Быть женщиной – трудно. Наверное, мужчинам этого не понять»

рассказала, почему матч с получился тяжелым. В третьем круге « » она победила 4:6, 6:4, 6:2.

– Быть женщиной – трудно (улыбается). Наверное, мужчинам этого не понять.

У меня сегодня была сложная проблема, но я надеюсь, что в ближайшие дни мне будет лучше.

– Когда вы готовитесь к «Большому шлему», вам нужно тщательно планировать тренировки, отдых и самочувствие на эти две недели?

– Все зависит от времени месяца. Иногда приходится справляться. К сожалению, у меня было несколько очень тяжелых дней. Эту историю невозможно на 100% контролировать, но я учусь лучше понимать свое тело. Учусь набираться сил, чтобы бороться две недели.

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