Онс Жабер: «Быть женщиной – трудно. Наверное, мужчинам этого не понять»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер рассказала, почему матч с Ольгой Данилович получился тяжелым. В третьем круге «Ролан Гаррос» она победила 4:6, 6:4, 6:2.

– Быть женщиной – трудно (улыбается). Наверное, мужчинам этого не понять.

У меня сегодня была сложная проблема, но я надеюсь, что в ближайшие дни мне будет лучше.

– Когда вы готовитесь к «Большому шлему», вам нужно тщательно планировать тренировки, отдых и самочувствие на эти две недели?

– Все зависит от времени месяца. Иногда приходится справляться. К сожалению, у меня было несколько очень тяжелых дней. Эту историю невозможно на 100% контролировать, но я учусь лучше понимать свое тело. Учусь набираться сил, чтобы бороться две недели.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Примерно понятно, что за проблема...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Да я из-за этих проблем, и из-за беременности, регулярно радуюсь, что не родился женщиной, и попросту не могу ни в чем упрекнуть женщину, потому что ну его нафиг, все это переносить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
women moment..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j4romir
Безотносительно женских проблем раз в месяц, женский теннис не из-за этого такой. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий