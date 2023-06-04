Зверев о травме голеностопа: «Это был самый трудный год в моей жизни. Я играю в теннис не ради славы или денег, мне просто нравится соревноваться»
Александр Зверев высказался о возвращении на «Ролан Гаррос».
В прошлом году он травмировал голеностоп в полуфинале против Рафаэля Надаля, перенес операцию и выпал из тура до конца сезона.
«Это был самый трудный год в моей жизни. Я играю в теннис не ради славы или денег, мне просто нравится соревноваться. Остаться без этого было тяжело. Я очень рад вернуться, для меня это будет отличная вторая неделя», – сказал Зверев в интервью на корте Филипа Шатрие после победы над Фрэнсисом Тиафу – 3:6, 7:6(3), 6:1, 7:6(5).
Также его спросили о травме на пресс-конференции.
– Прошел ровно год с того дня, когда вы получили травму: это было 3 июня. Вы сегодня об этом думали? Может, не во время матча, а перед ним или сразу после?
– Не то чтобы, потому что я знаю, с чем столкнулся, но я здесь, чтобы играть в теннис. В конце концов, я знаю, что произошло в прошлом году. Был очень эмоциональный момент, когда я впервые вышел на этот корт, играя [во втором круге] с Молчаном, не буду врать.
Но теперь я здесь, чтобы играть с одними из лучших теннисистов в мире, и сегодняшний день точно был тому подтверждением.
Я доволен победой и рад, что прошел дальше.
Удачи Александру на кортах и здоровья!