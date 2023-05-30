Зверев о том, доволен ли игрой в первом круге РГ: «Нет»
Александр Зверев прокомментировал возвращение на «Ролан Гаррос» после разрыва связок.
В первом круге он обыграл Ллойда Харриса – 7:6(6), 7:6(0), 6:1.
«Очень приятно сюда вернуться. После прошлого года я отметил этот турнир в календаре, хотел здесь сыграть, успешно выступить. И я ценю теплый прием.
В прошлом году турнир закончился очень обидно, поэтому сейчас я еще больше ценю то, что играю перед полным стадионом и меня поддерживают».
Также Зверев ответил на вопрос, доволен ли игрой против Харриса.
«Нет. (Усмехается). Но я доволен, что выиграл в трех сетах. Обычно я начинаю «Ролан Гаррос» с пятисетовика.
Но в целом я знаю, что нужно играть лучше».
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