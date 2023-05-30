Зверев о том, доволен ли игрой в первом круге РГ: «Нет»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал возвращение на «Ролан Гаррос» после разрыва связок.

В первом круге он обыграл Ллойда Харриса – 7:6(6), 7:6(0), 6:1.

«Очень приятно сюда вернуться. После прошлого года я отметил этот турнир в календаре, хотел здесь сыграть, успешно выступить. И я ценю теплый прием.

В прошлом году турнир закончился очень обидно, поэтому сейчас я еще больше ценю то, что играю перед полным стадионом и меня поддерживают».

Также Зверев ответил на вопрос, доволен ли игрой против Харриса.

«Нет. (Усмехается). Но я доволен, что выиграл в трех сетах. Обычно я начинаю «Ролан Гаррос» с пятисетовика.

Но в целом я знаю, что нужно играть лучше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий