Зверев о том, доволен ли игрой в первом круге РГ: «Нет»

Александр Зверев прокомментировал возвращение на «Ролан Гаррос» после разрыва связок.

В первом круге он обыграл Ллойда Харриса – 7:6(6), 7:6(0), 6:1.

«Очень приятно сюда вернуться. После прошлого года я отметил этот турнир в календаре, хотел здесь сыграть, успешно выступить. И я ценю теплый прием.

В прошлом году турнир закончился очень обидно, поэтому сейчас я еще больше ценю то, что играю перед полным стадионом и меня поддерживают».

Также Зверев ответил на вопрос, доволен ли игрой против Харриса.

«Нет. (Усмехается). Но я доволен, что выиграл в трех сетах. Обычно я начинаю «Ролан Гаррос» с пятисетовика.

Но в целом я знаю, что нужно играть лучше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе