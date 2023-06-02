Зверев о первом матче на корте Филиппа Шатрие после травмы голеностопа: «Немного нервничал. Мне так хотелось показать лучшее, на что я способен»

Александр Зверев прокомментировал то, что провел первый матч на корте Филиппа Шатрие после травмы, которую он получил в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022. Во втором круге он обыграл Алекса Молчана – 6:4, 6:2, 6:1.

На пресс-конференции его спросили, переживал ли он перед возвращением на центральный корт французского «Большого шлема».

– Да, я немного нервничал. Вот почему перед матчем я просто вышел на корт, чтобы посмотреть на него, потому что я не был здесь с того самого несчастного случая. Для меня это было очень важно.

Во время матча я был взволнован тем, что снова играю здесь. Мне так хотелось показать лучшее, на что я способен.

– Саша, Париж – город любви, но, как мы знаем, в любви не всегда все просто, особенно в теннисе. В прошлом году здесь теннис разбил вам сердце – вы получили травму.

– Вам нужно писать книги.

– В соавторстве с вами. Но если оценить весь опыт выступлений здесь, как бы вы описали статус ваших отношений с «Ролан Гаррос»?

– Конечно, я люблю это место, здорово сюда вернуться. Я определенно хочу хорошо выступить в Париже и победить. Так что да, еще кое-чего не хватает, но в целом мне очень нравится быть здесь.

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