Гауфф о том, что пресса часто подчеркивает возраст молодых теннисистов: «Это немного раздражает. Я предпочитаю, чтобы меня хвалили за игру»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Коко Гауфф ответила, сказался ли опыт в матче «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой.

Американка победила 6:7(5), 6:1, 6:1.

– Не знаю, сказался ли опыт. Возможно, да. Если честно, не знаю. В игре не было ощущения, что ей не хватает опыта. Если честно, в конце первого сета у меня было странное чувство. То ли дело было в ее настрое, мне кажется, не в том, что она делала, но, хотя я и проиграла сет, у меня было ощущение, что я его выиграла.

Я знала, что играю правильно. Она отлично провела тай-брейк. Я несобранно отыграла два очка, а это имеет значение на тай-брейке.

Возможно, опыт сказался, но, если честно, непохоже, что... Я играла с двумя девушками младше меня, и в одном из этих матчей опыт точно сказался, но не знаю, имело ли это значение сегодня. Она играет хорошо не по годам и напоминает мне меня в ее возрасте.

– Вы сами через это прошли, как вы считаете, не слишком ли много внимания мы уделяем возрасту молодых игроков, постоянно упоминая об этом во время матчей и так далее?

– Скажу честно: да (улыбается). В каком-то смысле это здорово. Помню, на днях я видела статистику, что повесила больше всех баранок в тинейджерском возрасте. Это круто, но вы все находите мельчайшие статистические подробности. Я такая: «Кто это все отслеживает?»

Я считаю, что возраст играет определенную роль, но даже сейчас, когда мне 19 лет, люди продолжают говорить о моем возрасте. Они такие: «Она еще так молода». Да, мне 19. Я молодая (улыбается).

Не знаю, чувствует ли Мирра то же самое, но люди любят говорить: «Вам всего столько-то лет». На корте мы не думаем о возрасте. Вряд ли она думала: «Ой, мне всего 16, а ей 19, она старше». Если бы она так думала, она бы не выиграла и матча, потому что она побеждала соперниц старше меня. И я в свою очередь думала не о возрасте, а о следующем ударе.

Иногда важно упомянуть возраст, но как игрок, который с этим сталкивается, скажу, что, да, это немного раздражает. Потому что я из тех, кому не нужна похвала из-за возраста. Я предпочитаю, чтобы меня хвалили за игру, а не за то, что я делаю в каком бы то ни было возрасте.

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2 комментария

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Crestbook
"Меня постоянное упоминание возраста немного раздражает" - отметила Гауфф и с садистской улыбочкой посмотрела на 16-летнюю Фрухвиртову, которая горько заплакала 8D
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Verdo
достаточно времени провел в странах где преобладает чернокожее население, часто складывались хорошие отношения с представителями другой расы, везде много реально красивых темнокожих девушек, иногда были просто картинки, но когда смотрю на вильямсс и гауф, понимаю, что отчасти чарльз был прав, знаю, что сейчас набежит мягкотелая либеросня, и все потрет но очень хотелось)
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