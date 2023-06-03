Мирра Андреева: «Следующим турниром должен быть «Уимблдон», но я пока не получила визу – посмотрим, смогу ли сыграть»

Мирра Андреева подвела итоги «Ролан Гаррос».

В третьем круге 16-летняя россиянка проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф – 7:6(5), 1:6, 1:6.

– Первый сет длился час. А для победы в матче недостаточно взять один сет. Я пыталась играть, но что-то не получалось. Я расстраивалась и уже думала не о матче, а о своих ошибках. Слишком в это погрузилась.

После того, как я выиграла первый сет, я поняла, что могу выиграть и матч. В начале я просто играла, но после этого занервничала, боялась упустить возможность. Это было ошибкой. Нужно было просто и дальше играть.

– Что положительного вы можете вынести из турнира? И какое у вас дальше расписание?

– Могу извлечь много положительного. Прошла квалификацию, выиграла пару отличный матчей. И сегодня было много хорошего.

Сейчас нужно просто дальше работать. Я осознаю и исправлю свои ошибки. Надеюсь, дальше все будет хорошо.

У меня есть ограничения по количеству турниров, так что следующим должен быть «Уимблдон» (теннисистки младше 18 могут играть ограниченное количество взрослых турниров – Sports.ru). Но я пока не получила визу – посмотрим, смогу ли я сыграть на «Уимблдоне».

Если нет, мы просто выберем другие турниры. Может быть, поиграю турниры ITF. Пока не знаю.

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

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