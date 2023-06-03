Мирра Андреева: «Следующим турниром должен быть «Уимблдон», но я пока не получила визу – посмотрим, смогу ли сыграть»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева подвела итоги «Ролан Гаррос».

В третьем круге 16-летняя россиянка проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф – 7:6(5), 1:6, 1:6.

– Первый сет длился час. А для победы в матче недостаточно взять один сет. Я пыталась играть, но что-то не получалось. Я расстраивалась и уже думала не о матче, а о своих ошибках. Слишком в это погрузилась.

После того, как я выиграла первый сет, я поняла, что могу выиграть и матч. В начале я просто играла, но после этого занервничала, боялась упустить возможность. Это было ошибкой. Нужно было просто и дальше играть.

– Что положительного вы можете вынести из турнира? И какое у вас дальше расписание?

– Могу извлечь много положительного. Прошла квалификацию, выиграла пару отличный матчей. И сегодня было много хорошего.

Сейчас нужно просто дальше работать. Я осознаю и исправлю свои ошибки. Надеюсь, дальше все будет хорошо.

У меня есть ограничения по количеству турниров, так что следующим должен быть «Уимблдон» (теннисистки младше 18 могут играть ограниченное количество взрослых турниров – Sports.ru). Но я пока не получила визу – посмотрим, смогу ли я сыграть на «Уимблдоне».

Если нет, мы просто выберем другие турниры. Может быть, поиграю турниры ITF. Пока не знаю.

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

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6 комментариев

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sedric
Ответ Vale1
Значит, дело все-таки не в физике, а в голове... Ну что ж, жаль, что так вышло, но надеюсь, что извлечет уроки правильные. Будет обидно, если не попадет на Уимблдон, было бы интересно глянуть ее на траве. Пусть ей повезет)
И в физике и в голове. Все взаимосвязано. Движение стало хуже, это было заметно. Из-за того, что стала чуть хуже дорабатывать ногами, пошли анфорсы, из-за того, что зациклилась на анфорсах, стала еще больше ошибаться. Думаю, во втором сете был больше спад по физике, к третьему она вновь стал лучше, но то попадание в линию при ровно Гауфф ее морально прибило, и она сдалась.
+4
0
+4
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Сергей48
Забыть про этот матч и идти дальше, как будто ничего и не было. У тебя в ё ещё впереди, если успех голову не вскружит конечно)
+1
0
+1
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Марадона курильщика
Смотрел матч до победы в первом сете, потом ушел работать, решив, что Мирра таки дожмёт Гауфф, а оно вон как вышло... Ну Мирра, я таки буду надеяться, что у тебя всё ещё впереди и продолжать болеть за тебя, как когда-то за Шарапову)
+1
0
+1
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Vale1
Значит, дело все-таки не в физике, а в голове... Ну что ж, жаль, что так вышло, но надеюсь, что извлечет уроки правильные.
Будет обидно, если не попадет на Уимблдон, было бы интересно глянуть ее на траве. Пусть ей повезет)
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Vale1
Ответ sedric
И в физике и в голове. Все взаимосвязано. Движение стало хуже, это было заметно. Из-за того, что стала чуть хуже дорабатывать ногами, пошли анфорсы, из-за того, что зациклилась на анфорсах, стала еще больше ошибаться. Думаю, во втором сете был больше спад по физике, к третьему она вновь стал лучше, но то попадание в линию при ровно Гауфф ее морально прибило, и она сдалась.
Может быть и так. Всю правду знает только сама Мирра.
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