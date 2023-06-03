Хаддад Майя отыграла матчбол Александровой и впервые вышла во вторую неделю ТБШ

Беатрис Хаддад Майя победила в третьем круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 6:4, 7:5.

В первом сете Хаддад Майя уступала 1:5, но сравняла счет. В решающей партии она вела 4:1 с двумя брейками, но упустила преимущество. При счете 4:5 она отыграла матчбол на своей подаче.

До этого на всех «Больших шлемах» 27-летняя бразильянка доходила только до второго круга.

Теперь Хаддад Майя встретится с Сарой Соррибес-Тормо.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе