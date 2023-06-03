Хаддад Майя отыграла матчбол Александровой и впервые вышла во вторую неделю ТБШ

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Екатерина Александрова Теннис

Беатрис Хаддад Майя победила Екатерину Александрову в третьем круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 6:4, 7:5.

В первом сете Хаддад Майя уступала 1:5, но сравняла счет.  В решающей партии она вела 4:1 с двумя брейками, но упустила преимущество. При счете 4:5 она отыграла матчбол на своей подаче.

До этого на всех «Больших шлемах» 27-летняя бразильянка доходила только до второго круга.

Теперь Хаддад Майя встретится с Сарой Соррибес-Тормо.

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14 комментариев

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Кирюшок
Смотреть на как играет Александрова это что-то с чем-то. Два - три розыгрыша и в сетку
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Hardy
Александнова неисправима
+4
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billy_pilgrim
Турсунов на матчболе Кати при счете 4-5
Без комментариев...
https://ibb.co/Zf7kbCq
+3
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Sawka-promakawka
Будет матч тащил с самыми противными голосами в туре, ужас)
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Bars 86
Сколько раз Александрова сливает хорошо складывающиеся матчи! Это ужас ((
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billy_pilgrim
Ответ Vale1
Не в теме, что значит сей жест?
Не в курсе, что подразумевал под этим жестом сам Турсунов, но по итогу предсказал ближайшее будущее.
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Vale1
Смотрел не полностью, но судя по результату, играла Катя не так уж и плохо. В первом сете могла увереннее побеждать, конечно. А в третьем сумела отыграться с 1:4. Жаль, что не смогла дожать бразильянку, но та здесь недурно весьма играет, посмотрим, как далеко зайдет.
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инок
Матч держал в напряжении до конца. Катя молодец! Выложилась полностью, но бразильянка была удачливее.
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Relena
Жаль, хотелось победы. Соперница не из топ.
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TennisForever
Так профукивает важные матчи Александра ,а ведь теннис хороший 🙁
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goodloser
Классный матч, обе хорошо играли. Александрова молодец, отыграла брейк в решающем сете, но чуть не дожала.
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Vale1
Ответ Sawka-promakawka
Будет матч тащил с самыми противными голосами в туре, ужас)
)))
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генгбенг
Ответ Sawka-promakawka
Будет матч тащил с самыми противными голосами в туре, ужас)
сербка есть во второй сотне Стефановичь тоже орет как резаная
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Vale1
Ответ billy_pilgrim
Турсунов на матчболе Кати при счете 4-5 Без комментариев... https://ibb.co/Zf7kbCq
Не в теме, что значит сей жест?
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