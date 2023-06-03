Фрица освистали при выходе на корт на «Ролан Гаррос». Он улыбался в ответ

освистали при выходе на Корт Сюзанн Ленглен. Сегодня он играет против Франсиско Серундоло.

Несмотря на поведение зрителей, американец улыбался.

Тем не менее через несколько минут, во время представления Фрица на корте, звучали в основном аплодисменты.

Позавчера зрители освистали Фрица после победы над французом Артуром Риндеркнешем. Это произошло из-за того, что Фриц приложил указательный палец к губам и посылал саркастические воздушные поцелуи.

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