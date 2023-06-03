Фрица освистали при выходе на корт на «Ролан Гаррос». Он улыбался в ответ

Теги Ролан Гаррос болельщики ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлора Фрица освистали при выходе на Корт Сюзанн Ленглен. Сегодня он играет против Франсиско Серундоло.

Несмотря на поведение зрителей, американец улыбался.

Тем не менее через несколько минут, во время представления Фрица на корте, звучали в основном аплодисменты.

Позавчера зрители освистали Фрица после победы над французом Артуром Риндеркнешем. Это произошло из-за того, что Фриц приложил указательный палец к губам и посылал саркастические воздушные поцелуи.

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3 комментария

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Dikki Shelton
Фрицу победы 👍
+6
0
+6
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maSha
А как по гифке без звука узнать, что его освистали?
+6
-1
+5
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Vale1
Ответ maSha
А как по гифке без звука узнать, что его освистали?
Ну если бы показали свистящие трибуны крупными планами, то можно было бы))
+2
0
+2
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