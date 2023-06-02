Зрители освистали Фрица после победы над Риндеркнешем. Он 5 минут не мог дать интервью на корте

Теги Ролан Гаррос WTA Тэйлор Фриц Артур Риндеркнеш Теннис

Тэйлор Фриц обыграл Артура Риндеркнеша во втором круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

После матча зрители освистали его за то, что он приложил указательный палец к губам и посылал саркастические воздушные поцелуи.

Из-за гула трибун Фриц не мог дать интервью на корте на протяжении пяти минут.

«Публика так болела за меня, что я обязан был победить. Люблю вас, ребята», – сказал Фриц.

В твиттере написали, что он сбежал с корта после одного вопроса Марион Бартоли, на что он ответил: «Нет. До интервью она сказала, что задаст всего один вопрос, и после этого я остался и раздал автографы всем детям на пути к выходу 🙂».

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6 комментариев

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S.Graf
Что за мода пошла .... Свистеть начинают по малейшему поводу, даже когда теннисисты смотрят метку от мяча.
Зрители совсем одичали. В прошлом году такого не было.
+13
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Serge Vendino
Стиль Медведева
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Vale1
Ответ S.Graf
Что за мода пошла .... Свистеть начинают по малейшему поводу, даже когда теннисисты смотрят метку от мяча. Зрители совсем одичали. В прошлом году такого не было.
Когда Медведев победил Джоковича на US Open 2021, свистели даже во время подачи Дани... Так что такое не впервые.
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Россия будет свободной
Всё-таки кейс Медведева был намного более ярким и полным: он обратился к свистящей публике - и заставил ее замолкнуть и слушать себя

А послевкусие от вчерашнего осталось такое, что Фритц сказал А, но не сказал Б: спровоцировал свист в свой адрес, но ничего вразумительного в итоге не сказал.
+1
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Tarkovski
Ответ Россия будет свободной
Всё-таки кейс Медведева был намного более ярким и полным: он обратился к свистящей публике - и заставил ее замолкнуть и слушать себя А послевкусие от вчерашнего осталось такое, что Фритц сказал А, но не сказал Б: спровоцировал свист в свой адрес, но ничего вразумительного в итоге не сказал.
Так они по ораторским скиллам на разном уровне) Даня чертяка языкастый, кого хочешь уболтает, а Фриц уныленький интроверт с однотипной речью
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igor nn
Рад что Ридеркнех был последним лягушонком))Теперь таковых на турнире не осталось и порижская борзота чуть охолонёт))
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