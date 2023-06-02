Зрители освистали Фрица после победы над Риндеркнешем. Он 5 минут не мог дать интервью на корте
Тэйлор Фриц обыграл Артура Риндеркнеша во втором круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.
После матча зрители освистали его за то, что он приложил указательный палец к губам и посылал саркастические воздушные поцелуи.
Из-за гула трибун Фриц не мог дать интервью на корте на протяжении пяти минут.
«Публика так болела за меня, что я обязан был победить. Люблю вас, ребята», – сказал Фриц.
В твиттере написали, что он сбежал с корта после одного вопроса Марион Бартоли, на что он ответил: «Нет. До интервью она сказала, что задаст всего один вопрос, и после этого я остался и раздал автографы всем детям на пути к выходу 🙂».
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Зрители совсем одичали. В прошлом году такого не было.
А послевкусие от вчерашнего осталось такое, что Фритц сказал А, но не сказал Б: спровоцировал свист в свой адрес, но ничего вразумительного в итоге не сказал.