Зрители освистали Фрица после победы над Риндеркнешем. Он 5 минут не мог дать интервью на корте

Тэйлор Фриц обыграл Артура Риндеркнеша во втором круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

После матча зрители освистали его за то, что он приложил указательный палец к губам и посылал саркастические воздушные поцелуи.

Из-за гула трибун Фриц не мог дать интервью на корте на протяжении пяти минут.

«Публика так болела за меня, что я обязан был победить. Люблю вас, ребята», – сказал Фриц.

В твиттере написали, что он сбежал с корта после одного вопроса Марион Бартоли, на что он ответил: «Нет. До интервью она сказала, что задаст всего один вопрос, и после этого я остался и раздал автографы всем детям на пути к выходу 🙂».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе