Риндеркнеш о том, что трибуны освистали Фрица: «Не знаю, что он чувствовал, но мне все понравилось»

Артур Риндеркнеш прокомментировал то, что французские болельщики освистали Тэйлора Фрица на «Ролан Гаррос». Вчера он проиграл американцу 6:2, 4:6, 3:6, 4:6.

– В прошлом году вы играли против Попырина в Австралии. То есть были в том же положении, что и Фриц сегодня. Можете ли вы это сравнить? Как вы думаете, подходит ли теннису такая атмосфера?

– Я скорее за то, чтобы была в теннисе была атмосфера как на футболе. Мне кажется, если сравнивать с тем матчем в Австралии, то на Ленглен было немного больше людей.

Стадион в Австралии был немного меньше, но люди – более пьяными, чем сегодня французы. Я не знаю, что Фриц сегодня чувствовал, но мне все понравилось.

Я получил огромное удовольствие. У меня такое было впервые. Я раза три или четыре играл с австралийцами в Австралии и рад, что в этот раз трибуны болели за меня. Надеюсь, у меня еще будет такая возможность, и я смогу победить.

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