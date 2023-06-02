Риндеркнеш о том, что трибуны освистали Фрица: «Не знаю, что он чувствовал, но мне все понравилось»

Теги Ролан Гаррос ATP Тэйлор Фриц Артур Риндеркнеш Теннис

Артур Риндеркнеш прокомментировал то, что французские болельщики освистали Тэйлора Фрица на «Ролан Гаррос». Вчера он проиграл американцу 6:2, 4:6, 3:6, 4:6.

– В прошлом году вы играли против Попырина в Австралии. То есть были в том же положении, что и Фриц сегодня. Можете ли вы это сравнить? Как вы думаете, подходит ли теннису такая атмосфера? 

–  Я скорее за то, чтобы была в теннисе была атмосфера как на футболе. Мне кажется, если сравнивать с тем матчем в Австралии, то на Ленглен было немного больше людей.

Стадион в Австралии был немного меньше, но люди – более пьяными, чем сегодня французы. Я не знаю, что Фриц сегодня чувствовал, но мне все понравилось.

Я получил огромное удовольствие. У меня такое было впервые. Я раза три или четыре играл с австралийцами в Австралии и рад, что в этот раз трибуны болели за меня. Надеюсь, у меня еще будет такая возможность, и я смогу победить. 

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4 комментария

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Жертва ОФП брата Касаткиной
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Даниил Чеховской
А когда весь стадион болел за Гаске в 4 сете ему было нормально?
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Dikki Shelton
Хорошо что Риндеркнеш проиграл.
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as009595@icloud.com
Да за француза трибуны топили уж явно
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