Титулованная российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертом круге турнира Roland Garros встретится с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс. Их матч состоится 4 июня, ориентировочное начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Матч пройдет на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Самый большой успех Анастасии Павлюченковой на кортах Парижа состоялся в 2021 году, когда она дошла до финала и имела все шансы впервые выиграть титул Большого шлема. Но, увы, в трех сетах она уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. Больше таких шансов у россиянки не было, во всех остальных мэйджорах ее потолок четвертьфинал. Пока спортивная форма, которую показывает Анастасия, говорит о том, что ей вполне по силам одолеть очередную соперницу и по сетке вполне возможно дойти до полуфинала. Вот только точно так же рассуждает сейчас Элизе Мертенс.

Бельгийка уже добилась успеха, выйдя на Ролан Гаррос в четвертый круг. Ранее ей это удавалось сделать дважды и теперь можно установить для себя новую планку. Мертенс не менее опытная теннисистка, чем россиянка. В ее активе на этом турнире уже есть победа над топ-соперницей. В матче предыдущего круга она уверенно разобралась с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, отдав той лишь четыре гейма. Павлюченкова по силе явно уступает Пегуле, но все это пока на бумаге. Мертенс нужно не только дожидаться ошибок соперницы, но и самой предпринимать активные действия.

Теннисистки встречались дважды и оба раза в 2017 году, сначала на грунтовом покрытии в России в рамках турнира Fed Cup. Мертенс выиграла тогда в двух сетах. Но спустя несколько месяцев в Великобритании Павлюченкова смогла взять реванш на траве в трех сетах. Шансы соперниц в предстоящем поединке рассматриваются как равные. Winline предлагает на победу Павлюченковой коэффициент 1,93, победа Элизе оценивается коэффициентом 1,88.

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