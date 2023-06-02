Одна из фавориток турнира Roland Garros 2023 белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в четвертьфинал встретится с американкой Слоун Стивенс. Матч состоится 4 июня в вечернюю сессию на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Арина Соболенко ведет спор за звание сильнейшей теннисистки мира с Игой Швентек и Еленой Рыбакиной. Если в прошлом году преимущество у польской теннисистки было безоговорочным, то по итогам этого сезона оно вполне может сократиться. Белоруска по-прежнему вторая ракетка мира, но отставание от польки уже не такое ужасающее. Напомним, что в прошлом году Ига набрала в два раза больше очков, чем у ближайшей преследовательницы. Соболенко ударно начала 2023 год, открыла она его для себя победой в финале Australian Open. В Мельбурне она завоевала свой первый титул Большого шлема. В дальнейшем по сезону были и победы, и поражения. На кортах Парижа Арина пока еще никогда не проходила дальше четвертого раунда, да и то, в этот раз она впервые зашла так далеко. Пока на турнире она особых проблем не испытывала, у всех выигрывала в двух сетах, при этом во втором круге был единственная затяжная партия в матче с соотечественницей Ириной Шиманович. Арина выиграла первый сет со счетом 7 : 5. Теперь на пути некогда третья ракетка мира Слоун Стивенс.

Американка тоже побеждала на турнирах Большого шлема. Единственный ее успех датируется 2017 годом, когда она завоевала титул у себя дома на Открытом чемпионате США. Во Франции она на следующий год дошла до финала, но уступила в трех сетах румынской теннисистке Симоне Халеп. С тех пор результаты Слоун просели, в туре появились новые молодые теннисистки, и американке уже не удавалось подняться в десятку мирового рейтинга. Начало нынешнего сезона у нее получилось не совсем удачным. На Australian Open она покинула турнир уже после первого круга, затем на нескольких хардовых турнирах подряд смогла дойти до четвертьфиналов. В апреле в Марокко на грунтовом турнире Стивенс дошла до полуфинала, где уступила Лючии Бронцетти. Так что к Ролан Гаррос она подошла во всеоружии. В первом круге она уверенно в двух сетах обыграла 16 сеяную чешскую теннисистку Каролину Плишковы, затем лишь три гейма отдала россиянке Варваре Грачевой, а в третьем круге в трех сетах сломила сопротивлении Юлии Путинцевой из Казахстана.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 33/5

победы/поражения Соболенко на грунте — 12/2

рейтинг WTA Стивенс — 30

победы/поражения Стивенс в 2023 году — 17/11

победы/поражения Стивенс на грунте — 13/4

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Стивенс

В последних шести матчах подряд, когда коэффициент на победу Арины Соболенко был в диапазоне от 1,20 до 1,49, белоруска победила. Стивенс сложно приходится в последнее время в матчах против соперниц из первой мировой десятки. Шесть из семи последних таких поединков она проиграла.

Статистика личных встреч Соболенко — Стивенс

Соперницы пересекались три раза и во всех матчах выигрывала Арина. Первая встреча состоялась в рамках Fed Cup, когда в составе команды Беларуси Соболенко одержала победу в трех партиях. Последний на сегодняшний день матч они провели в 2022 году в Сан-Диего и вновь победа Соболенко в трех сетах. Следует отметить, что все три матча проходили на харде.

Прогноз на матч Соболенко — Стивенс

Если еще совсем недавно можно было говорить, что для Арины Соболенко грунтовое покрытие не самое любимое, то сейчас видно, что она заметно улучшила свою игру. По крайней мере в Париже она пока не испытывает серьезных проблем. Вероятно, не будет их и в матче со Слоун Стивенс. Она может преподнести сюрприз, но ее поединок с Путинцевой показал, насколько американка нестабильна. Букмекеры отдают серьезное преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,20, успех Стивенс оценивается коэффициентом 4,60.

Наш прогноз: матч на три сета не затянется, хотя Слоун будет бороться в каждом гейме. Однако в очередной раз ее погубят собственные невынужденные ошибки. Наша ставка — победа Соболенко и тотал меньше 19,5.

Где смотреть Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023