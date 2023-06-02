Аванесян — Мухова прогноз на матч четвертого круга Roland Garros 2023

Теги Ролан Гаррос Каролина Мухова Элина Аванесян Теннис

В матче за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Элина Аванесян встретится с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Матч состоится 4 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 14:00 по московскому времени.

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В основную сетку турнира Roland Garros в этом году пробились сразу тринадцать российских теннисисток. К этому уже можно привыкнуть, как и к тому, что часть из них отсеивается уже после первых трех кругов, вторая часть на подступам к решающим поединкам, и редко кому удается пробиться даже в четвертьфинал. Тем более удивительным кажется успех Элины Аванесян. Она одаренная и очень перспективная теннисистка, однако мало кто из специалистов предрекал ей пройти дальше второго круга. Как такое предсказать, если ранее она только один раз пробивалась в основную сетку турнира Большого шлема, было это в прошлом году на US Open и там она сразу проиграла в первом круге. Второй турнир и сразу возможность выйти в четвертьфинал. Терять Элине точно нечего, о себе она уже заставила говорить. На пути к четвертому кругу смогла пройти сеяную швейцарку Белинду Бенчич, Леолию Жанжан из Франции и датчанку Клару Таусон. Да, можно сказать, что две последние соперницы явно не элитного уровня, но и сама Элина попала в основную сетку как лакилузер.

Каролина Мухова куда более опытная спортсменка, в ее активе одна победа на турнире WTA и две ITF. Она доходила до полуфинала Australian Open, играла в четвертьфинале Уимблдона, в четвертом раунде US Open, а вот во Франции ранее никогда не доходила до четвертого круга. Так что для нее нынешнее выступление тоже можно считать успешным. Как и у Элины самое серьезное испытание у чешской теннисистки было в матче первого круга, где она встретилась с восьмой сеяной на турнире Марией Саккари из Греции. В первой партии пришлось играть тай-брейк, во второй победа была за Каролиной со счетом 7 : 5. Во втором круге Мухова выиграла в трех сетах у аргентинки Нади Подорошки, а в третьем очень легко расправилась с румынкой Ириной Бегу, отдав ей всего пять геймов. Складывается впечатление, что с каждым раундом Мухова играет все сильнее, но и Элина почувствовала уверенность в своих силах, так что нас ждет очень интересный поединок.

  • покрытие корта — грунт
  • рейтинг WTA Аванесян — 134
  • победы/поражения Аванесян в 2023 году — 21/12
  • победы/поражения Аванесян на грунте — 16/6
  • рейтинг WTA Муховой — 43
  • победы/поражения Муховой в 2023 году — 22/7
  • победы/поражения Муховой на грунте — 7/2

Факты и статистика перед матчем Аванесян — Мухова

Каролина Мухова, судя по статистике, чуть хуже выступает на грунте, а на Ролан Гаррос она никогда не проходила дальше третьего круга. Элина Аванесян в двенадцати последних поединках на грунтовом покрытии смогла выиграть десять.

Статистика личных встреч Аванесян — Мухова

Ранее соперницы на теннисных турнирах не пересекались, предстоящая встреча станет первой.

Прогноз на матч Аванесян — Мухова

После победы над Бенчич россиянка явно поймала кураж и демонстрирует свой лучший теннис в жизни. Находясь в рейтинге ближе к середине второй сотни, она уже смогла пройти в четвертый круг и имеет отличные шансы на четвертьфинал. Другое дело, что и у Муховой это первый такой шанс, и она сделает все возможное, чтобы его не упустить. На стороне чешской теннисистки опыт, в том числе, есть титулы. Все это может сказаться. Букмекеры отдают ей предпочтение. Winline предлагает на победу Каролины коэффициент 1,25, победа Аванесян оценивается коэффициентом 4,10.

Наш прогноз: на кураже не только россиянка, но и ее соперница, сложно сказать, хватит ли сил Элине, в голове все равно уже сидит «я и так молодец». Такая установка может как помочь, так и сыграть против. Ставим на тотал больше 20,5 и верим в победу Элины.

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