Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Павлюченкова сыграет на центральном корте, Хачанов, Аванесян, Касаткина – на втором
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 4 июня, восьмой игровой день турнира.
Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:
- Анастасия Павлюченкова – Элиза Мертенс (28);
- Новак Джокович (3) – Хуан Пабло Варильяс;
- Карлос Алькарас (1) – Лоренцо Музетти (17);
- (не раньше 21:15 мск) Арина Соболенко (2) – Слоун Стивенс.
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Карен Хачанов (11) – Лоренцо Сонего;
- Элина Аванесян – Каролина Мухова;
- Дарья Касаткина (9) – Элина Свитолина;
- Стефанос Циципас (5) – Себастьян Офнер.
Полностью расписание здесь.
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