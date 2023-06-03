Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Павлюченкова сыграет на центральном корте, Хачанов, Аванесян, Касаткина – на втором

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 4 июня, восьмой игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Полностью расписание здесь.

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3 комментария

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sined2000
Алькарас - Музетти должно быть интересно. Мусетти в хорошей в форме, на грунте... Алькарасу стоит напрячься.
+2
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+2
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Vale1
Надо ж, нашим столько внимания) Соперники весьма непростые, но шансы есть, на этом турнире уже состоялось немало сенсаций. Удачи нашим)
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avcgloronalduMU
Андреева - Гауфф топ матч, включайте во вк видео
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