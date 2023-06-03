Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Павлюченкова сыграет на центральном корте, Хачанов, Аванесян, Касаткина – на втором

« » опубликовал расписание на 4 июня, восьмой игровой день турнира.

Все одиночные матчи пройдут на двух центральных кортах и начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие встречи:

– (28);

(3) – Хуан Пабло Варильяс;

(1) – (17);

(не раньше 21:15 мск) (2) – .

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

(11) – ;

– ;

(9) – ;

(5) – Себастьян Офнер.

Полностью расписание здесь.

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