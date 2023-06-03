Мугуруса о знакомстве с будущим мужем: «Он сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик»

Теги светская хроника WTA Гарбинье Мугуруса Теннис

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем – моделью Артуром Боржесом. Это случилось на US Open-2021, и недавно они объявили о помолвке.

«Я жила в гостинице рядом с Центральным парком, мне было скучно, я решила прогуляться. И мы столкнулись на улице. Внезапно он повернулся и сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик».

По словам Мугурусы, потом он попросил сделать с ним селфи. В дальнейшем они еще несколько раз пересекались, и в итоге начали гулять по парку вместе. И так начались отношения.

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7 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Ответ Biathlon Fan
Слушайте, а это не тот ли чувак, что был женат на фигуристке Кире Корми?🤔 Имя и фамилия совпадают, у Киры есть ролик со свадьбы, мне кажется, это он
Да, 11 лет был женат на Киире Корпи. А вот финка красотка натуральная!
+3
0
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Бекзат Саматович
Надеюсь не альфонс как Хрдличка Плишковой
+4
-2
+2
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sashati
Ответ Бекзат Саматович
Надеюсь не альфонс как Хрдличка Плишковой
похоже на то, пересекались)
+2
0
+2
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Владимир Заварухин
Ответ Mikas7
судя по внешнености этой девы скорее всего альфонс
Отнюдь. Он топ менеджер компании высокой моды( по всему миру существует 49 бутиков Tom Ford)
+2
0
+2
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Biathlon Fan
Слушайте, а это не тот ли чувак, что был женат на фигуристке Кире Корми?🤔 Имя и фамилия совпадают, у Киры есть ролик со свадьбы, мне кажется, это он
+1
0
+1
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Biathlon Fan
Ответ Кирилл Павлюченко
Да, 11 лет был женат на Киире Корпи. А вот финка красотка натуральная!
По спортсменкам пошел парень, в общем)) ну, Кукуруза не красотка ни разу, это навевает некоторые мысли на его счет
+1
0
+1
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Mikas7
Ответ Бекзат Саматович
Надеюсь не альфонс как Хрдличка Плишковой
судя по внешнености этой девы скорее всего альфонс
+3
-3
0
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