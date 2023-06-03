Мугуруса о знакомстве с будущим мужем: «Он сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик»

Экс-первая ракетка мира рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем – моделью Артуром Боржесом. Это случилось на US Open-2021, и недавно они объявили о помолвке.

«Я жила в гостинице рядом с Центральным парком, мне было скучно, я решила прогуляться. И мы столкнулись на улице. Внезапно он повернулся и сказал: «Удачи на ». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик».

По словам Мугурусы, потом он попросил сделать с ним селфи. В дальнейшем они еще несколько раз пересекались, и в итоге начали гулять по парку вместе. И так начались отношения.

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