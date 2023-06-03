Сегодня день рождения Рафаэля Надаля
3 июня 37 лет исполняется Рафаэлю Надалю.
Сейчас испанец лечит травму левого бедра и вчера перенес операцию.
Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (рекорд тура, делит с Новаком Джоковичем). Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз.
Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он победитель Кубка Дэвиса и двукратный чемпион Олимпиады (в одиночке и паре).
Надаль 209 недель был первой ракеткой мира и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.
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Ждем на корте!
Хочу пожелать Великому Чемпиону и просто Доброму Отзывчивому Человеку здоровья, счастья в жизни и удачи во всех начинаниях, и конечно же СКОРЕЙШЕГО возвращения в АТП-тур для новых спортивных успехов !!💪大吉福🎾🏆🥇🎯
Кажется, вчера молодой «маугли» неожиданно рвал тур и начал создавать великое и красивое противостояние с невероятным Роджером👏
Надеюсь, как и его друг, еще поиграет годик-два🤞
С днем рождения, легенда💛