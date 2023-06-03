Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

3 июня 37 лет исполняется Рафаэлю Надалю.

Сейчас испанец лечит травму левого бедра и вчера перенес операцию.

Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (рекорд тура, делит с ). Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он победитель Кубка Дэвиса и двукратный чемпион Олимпиады (в одиночке и паре).

Надаль 209 недель был первой ракеткой мира и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.

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