Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

3 июня 37 лет исполняется Рафаэлю Надалю.

Сейчас испанец лечит травму левого бедра и вчера перенес операцию.

Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (рекорд тура, делит с Новаком Джоковичем). Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он победитель Кубка Дэвиса и двукратный чемпион Олимпиады (в одиночке и паре). 

Надаль 209 недель был первой ракеткой мира и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.

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14 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Знатоки тенниса знают точно, но на всякий случай напомню, что Рафа - не природный левша. Ещё на заре его спортивной карьеры родной дядя мальчика - знаменитый игрок Барселоны Мигель Надаль - посоветовал племяннику играть левой рукой, так как это расширит его теннисные возможности. Как видим, семейный совет принёс великолепный результат! С Днём рождения, "Мистер Грунт!"
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VaD
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАФА!!!!!!

Ждем на корте!
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maalry
С днем рождения прекрасного человека, пожелаем крепчайшего здоровья и исполнения всего задуманного на корте🙏❤️
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ano
Ответ Кирилл Павлюченко
Знатоки тенниса знают точно, но на всякий случай напомню, что Рафа - не природный левша. Ещё на заре его спортивной карьеры родной дядя мальчика - знаменитый игрок Барселоны Мигель Надаль - посоветовал племяннику играть левой рукой, так как это расширит его теннисные возможности. Как видим, семейный совет принёс великолепный результат! С Днём рождения, "Мистер Грунт!"
Пишет он правой - обычный амбидекстрал, их много, но в современно мире все стараются переделать под правшу. Ему повезло, что в окружении оказались внимательные люди.
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Welshman09
Поздравляю 🧡 Рафу с Днем рождения! 🎂💐🌷🌹

Хочу пожелать Великому Чемпиону и просто Доброму Отзывчивому Человеку здоровья, счастья в жизни и удачи во всех начинаниях, и конечно же СКОРЕЙШЕГО возвращения в АТП-тур для новых спортивных успехов !!💪大吉福🎾🏆🥇🎯
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giugiaro
37, вау...
Кажется, вчера молодой «маугли» неожиданно рвал тур и начал создавать великое и красивое противостояние с невероятным Роджером👏
Надеюсь, как и его друг, еще поиграет годик-два🤞
С днем рождения, легенда💛
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as009595@icloud.com
С днем рождения мой кумир и кумир многих миллионов болельщиков по всему миру, спасибо за прекрасную карьеру и подаренные эмоции, выздоровления и возвращения на корт,
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ano
Здоровья и побед!
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Lana5
Здоровья, Рафуша! Скучаем и ждём!!
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Юлия Гладкова
С Днём рождения, чемпион! Крепкого здоровья и удачного возвращения в тур! Так не хватает нормального поведения на корте в любой ситуации)
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YMobilis
Что не говори , Надаль это эпоха. И в жизни хороший человек. Кстати, она у него впереди - красочная, свободная, семейная.
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Сергей48
С днём рождения великого чемпиона! Здоровья и удачи! Жаль, что на больничной койке. Выздоравливай! Ждём на корте в следующем году!
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dedpihto59
Я фанат Джоковича, но Рафе желаю здоровья и выздоровления, надеюсь ещё не раз увидеть ваши зарубы на корте, ваше противостояние величайшее в истории тенниса, не хотелось бы чтобы оно прервалось так🤷‍♀️‼️
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну с днём варенья, чемпион!!! Ждём в новом сезоне на прощальный тур, если ты действительно заканчиваешь
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