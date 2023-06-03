Алькарас о мячах «Ролан Гаррос»: «Мяч летит медленнее, мне сложнее пробить так сильно, как я хочу. Но я умею адаптировать игру»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что бы изменил в теннисе.

– Я бы сказал, что мячи – мы должны играть одним мячом. Я бы только это изменил. Мы бы играли весь сезон одинаковыми мячами.

– Трудно постоянно менять мячи?

– Нужно подстраивать игру. На каждом турнире мячи разные. И это проблема для игроков.

– Раз вы подняли эту тему, спрошу про мячи «Ролан Гаррос». Многие игроки говорили, что они слишком пушистые, медленные. Вы так же считаете?

– Я согласен. Мяч летит медленнее, мне сложнее пробить так сильно, как я хочу (улыбается).

Но я умею адаптировать игру. Так что я хорошо подстраиваюсь под мяч. Мне здешний мяч нравится, но я понимаю тех, кто сказал, что им тяжело играть.

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