Алькарас о мячах «Ролан Гаррос»: «Мяч летит медленнее, мне сложнее пробить так сильно, как я хочу. Но я умею адаптировать игру»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что бы изменил в теннисе.

– Я бы сказал, что мячи – мы должны играть одним мячом. Я бы только это изменил. Мы бы играли весь сезон одинаковыми мячами.

– Трудно постоянно менять мячи?

– Нужно подстраивать игру. На каждом турнире мячи разные. И это проблема для игроков.

– Раз вы подняли эту тему, спрошу про мячи «Ролан Гаррос». Многие игроки говорили, что они слишком пушистые, медленные. Вы так же считаете?

– Я согласен. Мяч летит медленнее, мне сложнее пробить так сильно, как я хочу (улыбается).

Но я умею адаптировать игру. Так что я хорошо подстраиваюсь под мяч. Мне здешний мяч нравится, но я понимаю тех, кто сказал, что им тяжело играть.

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3 комментария

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LetTong
Ну по нему видно, в начале игры всегда разбивает соперника. После, когда мяч становится медленным, уже не так легко громить
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Иван Дичковский
Ответ as009595@icloud.com
Бесспорный фаворит турнира, новый король тенниса, страшно представить если он адаптируется ко всем покрытиям
Согласен, но сетка у Карлоса очень сложная. Меня напрягает что следующий соперник Карлоса итальянец Музетти всех в 3 сетах выносит, он набрал форму.
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